Školy nelze jen tak otevřít. Máme až statisíce nakažených, můžeme jen vše zavřít, říká expert

"Myslím si, že tento názor se mnou sdílí možná většina odborníků: že nám nezbývá nic jiného než zavřít se, zavřít ekonomikou až na naprosto kritické sektory a doufat, že to za tři týdny zabere," řekl Českému rozhlasu.

"Alternativa je postupné dušení, které bude trvat ještě do Vánoc a přes Vánoce. To by podle mě bylo ještě horší," dodal prorektor Univerzity Karlovy.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku asi 175 tisíc nakažených, realističtější odhady jsou ale prý přes půl milionu. S tím už se nedá nic dělat, ani trasovat, ani testovat. "Můžete to jen celé zavřít a přestat dýchat," vysvětlil.

Postupná opatření přirovnává k návštěvě zubaře. "Je to, jako když vám u zubaře paní doktorka trhá zub po částech a pomalu, aby vás to tolik nebolelo. A ono to nefunguje. Nejlepší je, když vám to vyrvou najednou," uvedl.

Podotkl, že v Německu nebo ve Francii se Česká republika cituje jako negativní příklad, jak to vypadá, když se opatření neudělají dost rychle a razantně. "Už je pozdě a jsou mnohem větší ztráty na životech a i ekonomiku a život lidí to poškodí mnohem více," míní.

Největší negativní dopady vidí ve ztrátě vzdělávání. Na druhou stranu si ale prý neumí představit, že by někdo mohl otevřít školy 2. listopadu. "To je iluzorní představa a považuji za velkou chybu, že vláda to neřekla jasně dopředu," dodal.

"Obávám se, že by ta čísla byla horší. Máme jen matematické simulace, které naznačují, že zavření škol – a říkám to strašně nerad – je jedním z nejdůležitějších kroků. A obávám se, že se nemůže jen tak vrátit zpátky," podotkl prorektor.