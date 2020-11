Soud odmítl žalobu firmy Novavax kvůli výrobě vakcíny proti obrně

Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Skupina Praha Vaccines chtěla vyrábět vakcínu proti dětské obrně ve svém farmaceutickém závodě v Bohumili u Kostelce nad Černými Lesy. Společnost o tom podle žaloby již v roce 2017 komunikovala s ministerstvem zdravotnictví, následně získala veškerá potřebná oprávnění od ostatních úřadů - například hygienické stanice, stavebního úřadu, ministerstva životního prostředí či průmyslu. Firma, jak dříve upozornil server SeznamZprávy.cz, argumentovala také dopisem z května 2018 tehdejšího náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, kterým o možné výrobě vakcíny firmou Praha Vaccines informoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).

Podle ministerstva zdravotnictví je však Česká republika takzvanou polio-free zemí - tedy zemí, kde se virus přenosné dětské obrny nevyskytuje. Zničila proto v souladu s dokumenty WHO veškeré laboratorní vzorky obsahující poliovirus a s žádným tímto virem nedisponuje. Je čistě na rozhodnutí státu, zda se rozhodne nějaké společnosti udělit statut Polio Essential Facility. "Na toto označení není právní nárok," uvedlo ministerstvo. Podle vlády pak ČR s umístěním zařízení pro nakládání s polioviry na svém území nepočítá.

"Žalovaný (vláda) nebyl vázán povinností přijímat stanoviska k nakládání s poliovirem na území České republiky. Žádný právní předpis tedy nemohl žalobci založit nárok na schválení statutu klíčového zařízení," ocitovala z rozhodnutí soudu jeho mluvčí. Soud odmítl i žalobu firmy proti ministerstvu zdravotnictví, které ji svým dopisem rozhodnutí vlády sdělilo. "Přípis je jen neformální informací o tom, jaké stanovisko zaujala vláda v zmiňovaném usnesení, a uvozuje zprostředkování tohoto usnesení žalobci," vysvětlila Puci.

Jak se společnost Novavax dostala k Prymulovu dopisu, který firma předkládá v žalobě jako důkaz, není podle SeznamZprávy jasné. Server napsal, že dopis byl sice na hlavičkovém papíře ministerstva zdravotnictví, ale nemá číslo jednací a v systému ministerstva oficiálně neexistuje. Bývalý ministr Vojtěch uvedl, že o Prymulově dopisu se dozvěděl po několika měsících náhodou od WHO a organizaci následně informoval, že Praha Vaccines status Polio Essential Facility nemá.

Prymula minulý týdne označil dopis za standardní komunikaci. Uvedl, že dopisem reagoval na řádně podanou žádost výrobce vakcín, která přišla na ministerstvo. Pokud by ministerstvo nereagovalo, byla by podle něj právě tato nečinnost ze strany úřadu záminkou k podání žaloby proti státu. Obava z takové žaloby, která by ale šla za nečinností hygieniků a Vojtěcha, může být podle Prymuly jediným vysvětlením pro to, že se jeho dopis pro WHO nyní objevil.

Prymula vystřídal letos v září Vojtěcha ve funkci ministra zdravotnictví. Zhruba po měsíci jako ministr skončil poté, co byly zveřejněny jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci a usedá bez roušky do auta s řidičem. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví, vydaného proti šíření epidemie koronaviru, přitom restaurace v té době musely mít v noci zavřeno a roušky byly v autě povinné, pokud člověk nejel sám nebo s rodinou. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden oznámil, že Prymula bude jeho poradcem pro zdravotnictví.