Spolu chce zvýšit proočkovanost očkováním cizinců a spoluprací s VŠ

Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. Koalice upozornila také na nejasnosti v postupu hygienických stranic v případě pozitivních případů ve školách, úřady by podle ní měly stanovit jasná pravidla pro karantény žáků a učitelů.

Od začátku očkování proti covidu bylo v Česku podáno přes 11,68 milionu dávek. Plně očkovaných je zhruba 5,9 milionu lidí. Podle Válka by měl kabinet jasně odpovědět, jak chce dospět k cíli naočkovat 70 až 80 procent obyvatel. "Pokud bude takováto situace pokračovat dál i po volbách, nic se pro občany nezmění a bude to jako teď - bude střídavě lépe a hůře. Budeme mít stále roušky a budeme stále v karanténách, protože ministerstvo nemá absolutně žádný plán, jak dosáhnout na 80 procent," řekl.

Česko by podle Spolu mělo zdarma očkovat cizince pobývající v ČR a zjednodušit cestu k očkování agenturním pracovníkům. "Dokonce bych debatoval o tom, že pokud chtějí získat pracovní povolení, tak se musí naočkovat," řekl Válek. Ve spolupráci s vysokými školami by se měla zřídit očkovací centra na univerzitách a očkovat studenty včetně těch zahraničních. Zlepšit by se měla i očkovací kampaň a diskutovat by se mělo o uznávání protilátek k prokázání bezinfekčnosti.

Lidovecký poslanec Marek Výborný kritizoval praxi ve školách po konci plošného testování na začátku tohoto týdne. Úřady podle něj nedodaly jasné pokyny, jak postupovat. Rodiče tak často nevědí, zda se jich také týká karanténa v případě, že jejich dítě je do ní umístěno kvůli výskytu covidu-19 ve třídě.

Problém nastává i v případě, kdy se některého dítěte kvůli předchozí absenci karanténa netýká. "Ten žák musí do školy a rodič na něj nedostane ošetřovné, pokud zůstane doma," doplnil Výborný. Obrovské problémy pak způsobuje to, když má učitel několik dětí učit prezenčně a současně žáky v karanténě na dálku. Za smysluplnější by pak v takovém případě považoval učit celou třídu distančně.

Po konci testování ve školách se objevil také problém s volnočasovými aktivitami, kdy na kroužcích je test stále nutný. "Rodiče musí zajišťovat testy sami. A v okamžiku, kdy má dítě jednu aktivitu v pondělí a druhou v pátek, ten druhý test musí rodič platit," doplnil Výborný. Pravidla by se podle něj měla sjednotit - buď by se nemělo testovat ani kvůli volnočasovým aktivitám, nebo by měl být z veřejného zdravotního pojištění hrazen druhý test v jednom týdnu.