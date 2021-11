Testovat neočkované pracovníky není pro nemocnice problém

Podle vlády by k tomuto kroku měla zdravotnická zařízení přistoupit od pondělí. Podle zjištění ČTK to pro ně nepředstavuje problém, mají s tím zkušenost a testování na koronavirus se navíc bude týkat jen menší části jejich zaměstnanců. Většina zdravotníků je proti nemoci očkována.

O opatření vláda dnes rozhodla v reakci na zhoršující se epidemickou situaci v zemi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jejím jednání oznámil, že od 15. listopadu se povinně budou testovat neočkovaní pracovníci v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních. Testování se bude opakovat jednou týdně, první testy musí být provedeny nejpozději do 22. listopadu.

Pro Nemocnici Jihlava to ale nepředstavuje změnu, neočkované zaměstnance, kterých je zhruba sto asi z 1600 zaměstnanců, testuje vždy před nástupem na službu. "Zdravotníci se testují na oddělení antigenními testy ráno, když přijdou do práce, techničtí pracovníci jdou přes stan (testovací místo)," řekla ČTK mluvčí Monika Zachrlová.

Fakultní nemocnice Plzeň na základě příkazu ředitele testuje zaměstnance, kteří nejsou naočkovaní nebo mají po prodělání covidu více než 180 dnů, od 1. listopadu jedenkrát týdně. Mluvčí nemocnice Gabriela Levorová řekla, že tyto antigenní testy dělá na své náklady, a naočkováno je 92 procent zaměstnanců.

Jablonecká nemocnice bude podle ředitele Víta Němečka testovat neočkované pracovníky od čtvrtka PCR testy. Testy zaplatí nemocnice a absolvovat je musí zhruba 150 z 850 zaměstnanců. První kolo testování by mělo trvat do úterý příštího týdne. "Uvidíme, jaký bude výsledek. Podle toho přizpůsobíme další režim, zda to bude jednorázová záležitost, nebo to bude v nějakých intervalech opakovaně," řekl Němeček.

Krajská nemocnice Liberec, která provozuje zařízení v Liberci, Turnově a Frýdlantu a zaměstnává na 3000 lidí, již testuje neočkované pracovníky na oddělení následné péče. U ostatních neočkovaných s tím začne podle rozhodnutí vlády od příštího týdne. "Počítám, že se to týká deseti až 15 procent zaměstnanců," řekl Řičář.

Jako problém nevnímají nařízené testování neočkovaných ani další nemocnice. "Zkušenosti s ním máme z dřívějška. Od té doby navíc přibylo naočkovaných zaměstnanců," uvedla za Městskou nemocnici Ostrava náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Marcela Murasová. Podle ní si nemocnice nechá aktualizovat seznam neočkovaného personálu a po vydání mimořádného opatření vlády začne s testováním.

Vedení středočeských nemocnic bude podle krajského radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) ještě zjišťovat, jak to bude s proplácením testů. Ohledně hrazení testů zatím nemá jasno ani Karlovarská krajská nemocnice, pod kterou spadají nemocnice v Karlových Varech a Chebu a která zaměstnává okolo 1500 lidí. Testování by se podle mluvčí Markéty Singerové mohlo týkat 20 procent zaměstnanců. "Rozhodnutí respektujeme a přizpůsobíme podmínky pro zaměstnance, kteří se budou muset testovat," doplnila mluvčí.

Nemocnice Královéhradeckého kraje ani hradecká fakultní nemocnice dnes dopoledne neměly nařízení k dispozici. Budou ale postupovat podle něj, řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann a mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno si postup testování neočkovaných nastaví do konce týdne, podle jejich mluvčích Dany Lipovské a Veroniky Plaché jsou čtyři pětiny jejich pracovníků ale naočkovány a část personálu covid také prodělala.

Testování neočkovaných zdravotníků teprve řeší nemocnice v Ústeckém kraji. "Vždycky jsme respektovali vládní opatření a ne jinak tomu bude i v tomto případě. Proces, jak to bude probíhat, řešíme," řekla ČTK Jana Mrákotová, mluvčí společnosti Krajská zdravotní, pod níž v kraji spadá sedm nemocnic.