Univerzita Karlova představila sadu pro diagnostiku covid-19 a chřipky

Nyní u PCR testu ministerstvo zdravotnictví stanovilo maximální cenu 1674 korun a 82 korun za odběr. Kompletní společný produkt pro testování na covid-19 i chřipku má být podle UK dostupný v říjnu.

Podle tvůrců bude cdoba od příchodu vzorku do laboratoře po získání výsledku v sérii po 94 vzorcích trvat méně než hodinu a půl. Už dříve rektor UK Tomáš Zima uvedl, že standardní doba u PCR testu je nyní kolem dvou hodin.

Ohledně sady pro odběr výzkumníci využili roztok, který inaktivuje viry a zároveň umožní bezpečné uchování vzorku při pokojové teplotě. Autor současné technologie Stanislav Kmoch z 1. lékařské fakulty UK uvedl, že pro transport vzorků na dlouhé vzdálenosti je využíván už roky. Na jaře se ukázalo, že by mohl najít uplatnění i v testování covid-19.

"To, co my jsme se snažili poskytnout, je komplexní řešení. To znamená od momentu výtěru poskytnout odběrovou zkumavku s univerzálním odběrovým médiem, s rychlou izolací RNA a s následnou detekční koncovkou tak, aby se to dalo dělat stejným způsobem v případě jednoho vzorku v akutním případě nebo 1500 vzorků v populačním testováním," řekl ČTK Kmoch.

Na odběrovou sadu navazuje izolační a detekční kit, kdy izolace virové RNA, tedy nejnáročnější krok v rámci testování, byla podle UK zkrácena pod deset minut.

Ohledně toho, nakolik by mohl test zvýšit kapacitu laboratoří, uvedl, že to ovlivňuje řada jiných faktorů, například technologické vybavení pracovišť. "Nechci říkat v jaké to bylo nemocnici. Zaškolení trvalo jeden den a od dalšího dne už byli schopni místo 50 dělat 150 vzorků denně za stávajícího personální a dalšího obsazení. Toto to umožňuje," řekl Kmoch.

Na vývoji testu spolupracoval Kmochův tým a firmy Generi Biotech, Spadia Lab a ZKV Career. Ty v srpnu založily novou dceřinou společnost UK GeneSpector, která bude nově vyvinuté testy dodávat.

Krátce po oznámení o vývoji testu projekt UK zkritizovala brněnská biotechnologická firma GeneProof. Ta podle jejího ředitele Radka Horvátha vyvinula v dubnu společný test na chřipku a covid-19, který je možné provést z jednoho vzorku. Stát však o něj podle jeho slov neměl zájem. Zástupci firmy kritizovali, že UK vyrábí stejné řešení za státní peníze. O výrobě nového odběrového setu tento týden informovala také společnost Bioinova. I ten podle informací zástupců společnosti využívá roztok pro inaktivaci virů.