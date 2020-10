V ČR přibylo téměř 13 tisíc nakažených, dosud nejvíce ve volném dni

Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy, odhalily laboratoře v ČR zhruba 297.000 případů koronaviru. Z toho se téměř 119.400 lidí vyléčilo. Ministerstvo tento údaj mírně zrevidovalo, ve středu večer bylo vyléčených zhruba 112.000. Takto velký nárůst vyléčených většinou nebývá.

S nemocí covid-19 dosud v ČR zemřelo 2675 lidí. Od minulé středy přibývá každý den více než 100 obětí. V úterý nemoci podlehlo 146 lidí, dosud nejvíce. Na středu zatím připadá 74 úmrtí. Tyto údaje ale při pozdějších aktualizacích obvykle rostou, je tak pravděpodobné, že i ve středu nakonec bude počet obětí vyšší než sto.

V nemocnicích je podle údajů ke středečnímu večeru 6624 pacientů s covidem. Jejich počet se za den zvýšil o 433, pacientů ve vážném stavu přibylo o 69 na 962. Od začátku měsíce tak přibylo zhruba 5500 hospitalizovaných.

Stále více se testuje. Laboratoře v úterý provedly opět přes 45.000 testů, odhalily rekordních 34,4 procenta nakažených. Podíly pozitivních testů vyšší než 30 procent jsou v poslední době běžné, což naznačuje, že v populaci je mnohem víc infikovaných, než se podaří odhalit. Středeční bilanci testů ministerstvo zveřejní dnes vpodvečer.

Koronavirem nejvíce zasaženým okresem je momentálně Benešovsko. Za uplynulých sedm dní tam na 100.000 obyvatel evidují 1142 nakažených. Vyšší než tisíc je tento údaj ještě na Vsetínsku, Náchodsku, Rakovnicku, Přerovsku a Zlínsku. Relativně nejlépe je na tom Chebsko s 276 případy nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

Představitelé státu včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) ve středu při příležitosti výročí vzniku samostatného státu znovu vyzývali občany, aby dodržovali opatření vyhlášená vládou proti šíření koronaviru. Stát je postupně zpřísňuje ve snaze zabránit překročení kapacity nemocnic.

Od středy platí další zpřísnění restrikcí. Lidé nesmějí vycházet před 04:59 a po 21:00. Povoleny jsou v tuto dobu jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa v blízkosti bydliště. Obchody se základními potřebami, které vláda nechala otevřené, musejí nově až na výjimky zavřít mezi 20:00 a 05:00 a v neděli na celý den. Omezeny jsou farmářské trhy. Úřady i firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné.

Trhy na pražské náplavce nebudou

V Praze přibylo ve středu 1102 potvrzených případů koronaviru. Je to nejmenší nárůst v tomto týdnu, ve volných dnech se ale obvykle méně testuje. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V hlavním městě nyní je 23.000 nakažených. To je zhruba o 500 méně než ve středu ráno, ministerstvo totiž zrevidovalo bilanci vyléčených lidí. Většina z nakažených má mírný průběh nemoci.

⚠️V Praze evidujeme za středu 28.10.2020 / 1.102 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemie odhalily laboratoře v Praze 44.405 případů nákazy. Z toho se 21.038 lidí vyléčilo, obětí je v metropoli 363. Počet zemřelých v poslední dnech roste. V pondělí s covidem-19 zemřelo v hlavním městě 18 lidí, dosud nejvíce. Na středu zatím připadá šest úmrtí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Za posledních sedm dní připadá v Praze na 100.000 obyvatel zhruba 558 nakažených, v celorepublikovém srovnání patří tento údaj k nižším. Nejvíce případů na 100.000 obyvatel za poslední týden hlásí Benešovsko, zhruba 1142. Přes tisíc případů mají také na Vsetínsku, Náchodsku, Rakovnicku, Přerovsku a Zlínsku. Relativně nejlépe je na tom Chebsko s 276 případy nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

V sobotu se pražské náplavce nebudou konat farmářské trhy. Podle pořadatelů není možné dodržet všechna vládou nařízená opatření. Problematický je pro ně hlavně maximální počet lidí na plochu trhu. Velkou diskusi vzbudily fotografie z trhu minulý víkend. Kritici upozorňovali na velké množství lidí, kteří na trhu byli. Zastánci i pořadatelé hovořili o účelově zkreslených fotografiích. Vláda i proto v pondělí pořádání trhů omezila dalšími pravidly, což vedlo k jejich rušení také na jiných místech.