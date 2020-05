V karanténě je v Česku stejný počet jako před začátkem stavu nouze

Česko je v nouzovém stavu od 12. března. Školy se uzavřely o den dřív. Od pátku 13. března se omezil provoz restaurací. Od soboty pak vláda rozhodla o jejich uzavření a zavřená zůstala i většina obchodů. Od pondělí 16. března do Česka nemohli cizinci a Češi a lidé ze zahraničí, kteří v ČR žijí, se nedostali za hranice. Postupně se nařízení uvolňují. Nouzový stav by měl skončit 17. května.

Za poslední den ubylo lidí v karanténě ve všech krajích. Počet se mírně zvedl v okresech Blansko, Mělník, Nymburk, Rakovník a Znojmo, citelněji pak v Prostějově. V některých místech zůstal beze změn. Za poslední den do karantény v Česku nastoupilo podle ministerstva 156 lidí. V květnu lékaři do izolace poslali zatím 1617 osob. V dubnu to bylo 13.614 lidí a v březnu 35.998.

Množství těch, kteří se do karantény dostali, rostlo postupně každý den do 26. března. Tehdy bylo doma s karanténní e-neschopenkou zhruba 22.400 osob. Od té doby celkový počet klesá. Zvedne se mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech.

Šíření nákazy má v Česku bránit takzvaná chytrá karanténa, kterou stát spustil 1. května. Místo plošných opatření by měla umožnit omezení v místech, kde by se infekce objevila. K využití dat z mobilů a platebních karet, která mají usnadnit dohledání kontaktů z posledních dnů, musí dát lidé souhlas. Zapojit by se dál měla mobilní aplikace eRouška či sdílení polohy přes Mapy.cz.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát mu případně proplatí 80 procent této náhrady do 39.000 korun. Příspěvek se stanoví ze superhrubé mzdy.