Ve Slezsku přibylo 22 nakažených covidem. Kraj podpoří turistiku, atrakce budou zdarma

Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Upozornil, že o víkendu ale vždy bývají lepší výsledky, protože je méně testů.

Víkendová aktualizace potvrzuje pravidelné uklidnění přes tyto dny. Už minulý pátek jsem s předstihem upozornil (a grafy doložil) hlavní hygieničku paní Rážovou, že se situace ve okrese FM dlouhodobě uklidňuje. pic.twitter.com/P9i0c1l6rA — Ivo Vondrak (@ivondrak) August 24, 2020

"Víkendová aktualizace potvrzuje pravidelné uklidnění přes tyto dny," uvedl Vondrák. Dodal, že podle dat se situace v okrese Frýdek-Místek, kde se objevilo několik ohnisek, dlouhodobě uklidňuje. Na Frýdecko-Místecku nyní platí nejpřísnější opatření v zemí. Lidé například musejí nosit roušky ve všech prostředcích MHD.

Ze zveřejněných dat vyplývá, že nejvíce nakažených v neděli přibylo v evidenci na Novojičínsku, a to sedm. Na Opavsku a Karvinsku přibylo po pěti nemocných. V Ostravě tři a na Frýdecko-Místecku dva. Laboratoře v neděli zpracovaly 524 testů, více než čtyři procenta vzorků z nich vyšla pozitivních.

Mezi nakaženými je i jeden zaměstnanec kopřivnické automobilky Tatra Trucks. Mluvčí Tatry Andrej Čírtek řekl, že průběh nemoci je u zaměstnance mírný. "Postižený je v karanténě a s nim i čtyři jeho kolegové. Na provoz Tatry to v tuto chvíli nemá žádný vliv," řekl. Připomněl, že Tatra jako jediná česká automobilka během koronavirové krize nepřerušila výrobu. "Tatra plní obchodní plán a meziročně roste," řekl mluvčí.

Podle údajů chytré karantény je v kraji aktuálně 654 nakažených, z nich je 29 lidí hospitalizováno, 4555 lidí se infekce zbavilo a 89 jich s covidem-19 zemřelo. Data a údaje o nemocných se dlouhodobě z různých zdrojů liší kvůli odlišnému způsobu zpracování údajů. Statistika ministerstva zdravotnictví například v kraji k dnešku udává 5310 nakažených od počátku pandemie, Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě eviduje k pátečnímu ránu 4973 nakažených.

KHS zaznamenala minulý týden v kraji dvě ohniska nákazy, obě na Opavsku. V jednom případě šlo o svatbu a ve druhém o rodinnou oslavu. Na Frýdecko-Místecku stále platí přísnější opatření, která vyhlásili hygienici. Lidé musí nosit roušky v veřejných budovách, ve vozech hromadné dopravy i v autech, pokud v nich nejede rodina či jeden člověk. Jinde v kraji jsou roušky povinné jen ve zdravotnických zařízeních.

Moravskoslezský kraj chce uvolnit na podporu turistiky v regionu 30 milionů korun. U 60 turistických cílů by nemuseli návštěvníci v září a říjnu platit vstupné. Bezplatný vstup by byl například na Stezku Valašku v Beskydech či do Světa techniky v Ostravě. ČTK to dnes řekla Miroslava Chlebounová z odboru kanceláře hejtmana kraje. Zastupitelé budou tento návrh krajské rady schvalovat na začátku září.

Kraj chce tímto způsobem prodloužit turistickou sezónu a nalákat do kraje návštěvníky. "Věřím, že náš návrh krajští zastupitelé podpoří. Cestovní ruch utrpěl kvůli pandemii obrovskou ránu a potřebuje oživit. Když k nám do regionu přijedou turisté a budou navštěvovat restaurace, ubytují se, zajdou do obchůdků a utratí u nás nějaké peníze, pomůže to i místním podnikatelům," uvedl hejtman.

Připomněl, že v roce 2019 v Moravskoslezském kraji turisté utratili přes deset miliard korun.

Vstupné se nebude platit na hradech a zámcích, galeriích, rozhlednách a podobně. Seznam je na webové stránce www.vstupyzdarma.cz. "Zdarma budou největší turističtí tahouni, ale i méně známé atraktivity. Mezi šedesátkou zapojených turistických cílů najdete Svět techniky v ostravských Dolních Vítkovicích, Landek park, Stezku Valaška na Pustevnách, Rozhlednu Praděd, Flascharův důl na Odersku, zámek ve Slezských Rudolticích nebo třeba hrad Starý Jičín," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška (ANO). Dodal, že zdarma budou i vstupy ve všech krajských příspěvkových organizacích, mezi které patří například hrady Hukvaldy a Sovinec, zámky v Bruntále a Kuníně, Kosárna Karlovice nebo například Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Zapojeným subjektům bude vstupné kompenzovat Moravskoslezský kraj. Výši příspěvků pro provozovatele jednotlivých atraktivit určí jejich tržby ze vstupného z minulého roku. "Necháme si předložit tržby za září a říjen roku 2019 a tuto částku navýšíme o 15 procent," dodal Krkoška. V případě míst s tržbami do 55.000 korun bude bonus 30 procent. Takto hodlá kraj rozdělit přes 30 milionů korun.