Vláda mimořádně projedná opatření už v neděli, oznámil Blatný

Nynější hodnota rizikového skóre v protiepidemickém systému (PES) odpovídá třetímu stupni opatření, zatímco Česko se dnes na základě rozhodnutí vlády přesunulo z nejvyššího pátého stupně rizika teprve do čtvrtého. S poklesem stupně PES je spojeno i uvolňování opatření.

Opatření by byla zmírněna, pokud současná úroveň rizikového skóre vytrvá po sedm dní. "Za normálních okolností by toto bylo předloženo vládě až příští pondělí. A to by znamenalo, že by se mohly obchody a ostatní provozovny otevřít až v úterý," řekl dnes ČT Blatný. "Ale právě proto, že se snažíme vyjít vstříc všem - živnostníkům, obchodníkům, provozovatelům, tak jsme se dohodli, že mimořádně se vláda sejde v neděli," dodal.

Přesun ze čtvrtého stupně opatření na třetí by znamenal například otevření všech obchodů s omezením počtu zákazníků na plochu, otevření restaurací přes den nebo otevření provozoven služeb. Skončil by také noční zákaz vycházení a zvýšil by se možný počet lidí na hromadných akcích.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.