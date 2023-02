Zeman po ničivém zemětřesení kondoloval Erdoganovi, syrskému lidu vyjádřil hlubokou soustrast

Kancelář prezidenta republiky (KPR) odmítla, že by na Pražském hradě působila soukromá bezpečnostní agentura, která by měla neomezený přístup do jeho prostor. KPR to uvedla v prohlášení zveřejněném na webu Pražského hradu v reakci na vyjádření zvoleného prezidenta Petra Pavla. Ten v pátek zmínil podezření týkající se soukromé bezpečností agentury, která na Hradě působí mimo běžný bezpečnostní režim.