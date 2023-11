Zemětřesení na Chebsku. Otřesy začaly ve středu, dnes byly zatím nejsilnější

Zvýšená aktivita je pozorována od středečního odpoledne, kdy se objevilo množství slabších zemětřesení. Tři nejsilnější se objevily kolem půl druhé, ohniska se nacházela poblíž obce Černá. "Někteří obyvatelé přilehlých obcí, ale například i Aše, cítili slabé zachvění a slyšeli typický dunivý zvuk, který zemětřesení doprovází," uvedl ústav.

Seismická aktivita má charakter zemětřesného roje, což je sekvence typická pro oblast západních Čech. Podle odborníků nelze vyloučit, že roj bude pokračovat i několik týdnů a ještě zesílí. Zmínili však, že v oblasti zpravidla nedochází k větším materiálním škodám.

"Pokud byste zemětřesení pocítili, budeme rádi, když nám předáte poznatky prostřednictvím makroseismického dotazníku nebo mobilní aplikace," vyzval Geofyzikální ústav.

Chebsko je z hlediska seismiky nejvíce aktivní oblastí v Česku. Zemětřesení zde jsou sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky v zemském podzemí uvolňují postupně po menších otřesech než jednorázově při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.