Zemřel Zemanův hajný lánské obory Miloš Balák

Balákovo jméno bylo spojováno především s kauzami týkajícími se hospodaření v Lánské oboře, kde působil jako ředitel podřízený prezidentské kanceláři. Nejvíce pozornosti vzbudilo jeho odsouzení v roce 2022, kdy mu soud uložil tříletý trest vězení, peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti za ovlivnění veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun. Krátce po rozsudku mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost, čímž vyvolal bouřlivé reakce ve veřejném prostoru i mezi politiky.

Zeman svou milost odůvodnil tvrzením, že Balák se na zakázce neobohatil a nevznikla žádná hospodářská škoda. Ocenil jeho práci a prohlásil, že byl odsouzen pouze kvůli svému postavení. Balák i po omilostnění čelil dalšímu vyšetřování, které vedlo k jeho dalšímu odsouzení v srpnu loňského roku. Rakovnický soud mu uložil pokutu ve výši téměř jednoho milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti kvůli špatné správě majetku.

V lednu tohoto roku se navíc objevilo nové trestní stíhání, které se týkalo neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Podle týdeníku Respekt souviselo s převozem vycpané zvěře z Lán do skladů u Kladna. Balák tehdy obvinění označil za nepodložené. Pokud by byl uznán vinným, hrozil by mu trest až tři roky vězení.

Balák byl také obviněn v případu nevýhodného prodeje a těžby kamene v Lánské oboře, za což dostal peněžitý trest 870 tisíc korun a dvouletý zákaz činnosti. Tyto kauzy vedly k jeho odvolání z čela Lesní správy Lány poté, co na Hradě skončilo působení Miloše Zemana.

Balákovo jméno se nesmazatelně zapsalo do moderní historie české politiky a státní správy. Jeho působení v Lánské oboře bylo spojeno s řadou kontroverzí, soudních řízení a nakonec i prezidentské milosti.

I po odchodu z veřejného života zůstával pod drobnohledem orgánů činných v trestním řízení. Jeho smrt přichází v době, kdy některé kauzy, ve kterých figuroval, stále nejsou zcela uzavřeny.