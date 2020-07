Lidem věřícím dezinformacím nemá smysl oponovat, shodli se účastníci konference o 5G

Odborníci i politici se pokoušeli vyvrátit obavy o závádění 5G sítí. Sešli se proto v prostorách Malostranské besedy na veřejné konferenci uspořádané Spotřebitelským fórem s názvem Máme se bát sítí 5G?, kde debatovali o dezinformacích, technických záležitostech i momentální situaci. Všichni vystupující se shodli na tom, že nová technologie 5G není zdraví škodlivá. Mezi posluchači se našli, ale i tací kteří nesouhlasili a odborníci se jim jejich pochyby snažili vyvrátit.

„Většina obav, které jsem zaznamenal, nebyla o rychlost přenosu dat nebo o kyberbezpečnost, ale o zdraví lidí,“ poznamenal na úvod poslanec za ANO Patrik Nacher. To dokazuje většina dezinformací, která se po internetu šíří. Hlavním tvrzením dezinformátorů je, že 5G sítě škodí lidskému zdraví i ostatním živočichům. Těmito informacemi bylo zasaženo i město Jeseník, které bylo vybráno mezi pětici měst, kde by se měla nová síť začít testovat.

Programový manažer Prague Security Studies Institute Jonáš Syrovátka, který se zabývá dezinformacemi a fake news, označil události v Jeseníku za jasnou ukázku toho, jak funguje konspirační teorie. „Největším problémem je, když si je přivlastní nějaký místní aktér a snaží se je používat v politickém boji. Potom se taková teorie dostane z okrajových platforem do mainstreamu,“ komentoval.

„Na diskuzi v Jeseníku jsem pochopil, že vyvracet fake news prostě nejde. Lidé mají jednoduše jiný názor, který je mnohdy založen na pocitech,“ posteskl si ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. „Pocity vyvracet nejde, jde vyvracet jen něco reálného,“ doplnil. Stejný názor měl i místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo. „Nemá smysl přesvědčovat někoho, kdo je skálopevně přesvědčen, že to škodí,“ řekl.

Poslanec za Piráty, který se věnuje komunikaci, Martin Jiránek uvedl, že chápe znepokojení lidí, protože ani on plně nechápe technologii nových sítí. „Nechci se dostat do fáze, kdy nám budou na kopcích hořet věže,“ poznamenal. Jediná možnost, jak šíření zpráv zastavit, je podle něj dodat co nejvíce informací těm, kteří nejsou ovlivněni informacemi nepravdivými.

Přechod ze 4G na 5G vědci ani nevnímají

Odborníci mluvili i o frekvencích vysílání a radiových vlnách, které budou 5G sítě využívat. Grund uvedl, že frekvence, které se budou dražit v Česku, jsou 700 megahertz a 3,5 gigahertz. Jde tedy o úplně jiné frekvence než, které se objevují v šířících se dezinformacích. Navíc 5G sítě, které spustil první operátor v tuzemsku využívají frekvence, které nesou i internet 4G.

„Přechod mezi 4G a 5G výzkumníci vůbec nevnímají. Je to evoluce a ne revoluce,“ pronesl zástupce vedoucího katedry telekomunikační techniky na ČVUT Zdeněk Bečvář. „Pokud se na to koukáme z pohledu běžného uživatele, tak si myslím, že to ani nepozná,“ dodal.

Místostarosta Plzně Vlastimil Gola uvedl, že v jejich městě se ještě nedávno nacházel vysílač, který produkoval čtyři sta tisíc wattů. „A nikomu to nevadilo,“ poznamenal. „S výkonem, který je 0,038 wattů na metr čtvereční a je povolen u stanic BTS, je to nesrovnatelné. Jenže tyto argumenty lidi nezajímají,“ postěžoval si.

S tím, že 5G není pouze lepší 4G vystoupila na konferenci místopředsedkyně spolku Life Resonance Magda Pýchová. Tvrdila, že nové sítě budou kromě mikrovln používat i milimetrové vlny. Toto její tvrzení vyvrátil Bečvář. “5G sítě nejsou milimetrové vlny. Teoreticky fungovat na milimetrových vlnách můžou, ale zatím se o tom ani neuvažuje,“ argumentoval.

Pýchová se také zmínila, že nové sítě budou potřebovat širší pokrytí antén a vysílače následně zamoří celé Česko. Odpovědi se opět ujal Bečvář a vysvětlil, že je nereálné, aby bylo tolik antén. „Nikdo by to nezaplatil. Je to zkrátka neekonomické. Celoplošně pokrytá republika mi nedává smysl,“ pověděl. Dodal, že častější rozmístění stanic si dokáže představit například na letištích nebo nádražích.

Obavám pomohla i nálepka revoluce

Na tom, proč se dezinformace o 5G sítích ujali, se shodli odborníci na dvou hlavních faktorech. Prvním důvodem je, že příchod 5G sítí byl označen jako velká revoluce v telekomunikaci a přenosu dat. „Tomu co se děje pomohli i politici, když začali dražit frekvence a dali tomu nálepku revoluce,“ připustil Grund. S tím souhlasili i ostatní.

Další důvod obav, je s označením slovem revoluce, spjatý. Syrovátko zmínil, že lidé vždy měli strach z nových technologií a věcí, kterým plně nerozuměli. „Je to naprosto přirozené,“ podotkl. Jako příklad vyložil příběh Prokopa Diviše a jeho hromosvodu. Při jeho první instalaci si jej totiž lidé spojili se suchem a zničili ho.

Zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, uvedl, že se ministerstvo snaží názorně ukazovat vědu a výzkumy. „Dokonce chystáme video, které by mělo ilustračně popsat, jak to funguje,“ slíbil. Zejména se podle něj ale chtějí věnovat tomu, co 5G sítě nabízejí dobrého.