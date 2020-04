ANKETA: Nestíháme, poptávka je větší než před Vánocemi, shodují se internetoví prodejci potravin

S pořádným náporem se potýkají všechny společnosti specializující se na onlinový prodej potravin s následným dovozem, které v anketě oslovily EuroZprávy.cz během koronavirové pandemie. Služby firem Košík.cz, Rohlík.cz i Alza.cz, která dočasně vtrhla do potravinového prodeje po internetu, využívají všichni, kdo se bojí jít osobně nakoupit do řetezců, aby se zde eventuálně nenakazili. „Pamatujeme nyní hlavně na seniory, které patří do nejrizikovější skupiny. Proto jsme pro ně připravili řadu výhod i slev, abychom jim tak usnadnili současné těžké období,“ příbližuje hlavní manažerka komunikace firmy Rohlík.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová.

Internetoví prodejci si už sestavili hitparádu oblíbených produktů. „ Nejoblíbenější je konzerva Špagetka masová směs a klient má po ohřevu záhy teplé, hotové jídlo. Velká poptávka je i po Pražské šunce,“ dává nahlédnout do firemní statistiky Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz. Všechny firmy dbají v této době na přísná hygienická opatření, aby se nenakazil klient či zaměstnanec. „V celém distribučním centru měříme pravidelně teplotu všem pracovníkům,“ přibližuje František Brož, tiskový mluvčí potravinového e-shopu Košík.cz.

Eurozprávy.cz chtěly do ankety zařadit také Tesco, které potraviny rozváží přes iTesco, společnost ale na zaslané dotazy nezareagovala.

TOMÁŠ HAVRYLUK, MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ALZA.CZ

O kolik procent Vám narostla tržba ve srovnání s normálním provozem? (Proč jste se jako elektro shop rozhodli pro rozvoz potravin)

Co se týče vašeho prvního dotazu, tam je odpověď složitá, protože se za normálních okolností na rozvoz potravin nespecializujeme, a tak nemůžeme přesně odpovědět. Důvod, proč jsme zařadili do naší nabídky trvanlivé potraviny, není proto, že bychom neměli odbyt elektra zboží, ale cítili jsme povinnost potravinovému trhu pomoci.Viděli jsme kolem sebe, jak existující kapacity na rozvoz potravin nedostačují tomu, co spotřebitelé aktuálně potřebují. Přestože jsme tedy ještě před pár týdny prodej potravin neplánovali, mimořádná situace nás přesvědčila, abychom se do prodeje a distribuce potravin také alespoň trochu zapojili a pomohli tak obyvatelům České republiky i Slovenska, kde plánujeme spuštění v nadcházejících dnech.

Propad tržeb nezaznamenáváme ani u elektra zboží, právě naopak. Po uzavření části kamenných prodejen a omezení veřejného života v ČR i SR se řada zákazníků přesunula do online prostředí a volí e-shopy jako bezpečnější variantu nákupu. Obrat při meziročním srovnání stoupl o více než 70 %. Aktuální situace je tak srovnatelná s předvánoční.

O jaké potraviny je nyní největší zájem?

Zájem je velký, ale je to jen pár dní od spuštění, takže je příliš brzy hodnotit. Největší zájem je o konzervy, ty se prodávají po stovkách kusů. Nejoblíbenější je konzerva Špagetka masová směs a klient má po ohřevu záhy teplé, hotové jídlo. Velká poptávka je i po Pražské šunce. Nyní čekáme na naskladnění dalších trvanlivých potravin.

Která věková skupina nejvíce využívá vaše služby?

V Alze nakupují zákazníci všech věkových kategorií. Od vypuknutí krize jsme se stali pro mnohé firmy, živnostníky, jednotlivce a rodiče doslova první a poslední záchranou při řešení jejich náhlých potřeb. Ať už se jednalo o produkty pro home office, vzdělávání dětí, domácí vaření nebo prostě jen domácí zábavu. Naše schopnost mít požadované zboží skladem a rychle a spolehlivě ho dodat ocenilo mnoho zákazníků.

Jak jste na tom se zásobami?

My jsme se připravovali od konce prosince, kdy jsme sledovali, zda dojde k narušení toku zboží z Číny zejména ve druhém čtvrtletí, a proto jsme významně navýšili skladové zásoby. Pandemie nás tedy zastihla připravené pomoci našim zákazníkům. Zároveň jsme se rychle dokázali adaptovat na novou situaci ohledně bezpečnosti našich zaměstnanců i zákazníků. Takovým příkladem může být třeba zavedení bezkontaktního výdeje na všech našich pobočkách v průběhu šedesáti hodin od nápadu k realizaci. Díky naší připravenosti na straně zásob, a to se týká i potravin, i schopnosti se rychle adaptovat máme dnes více objednávek, než jsme měli před vypuknutím pandemie.

Máte dostatek řidičů a jak řešíte hygienu, abyste ochránili své lidi i zákazníky?

Ochrana zdraví zaměstnanců i zákazníků je v současné situaci naší maximální prioritou. Výrazně jsme posílili úklid všech našich provozů jako jsou prodejny, sklady i kanceláře. Pracovní prostředí několikrát denně dezinfikujeme a všude jsou dostupné jednorázové utěrky na ruce, mýdla a dezinfekční gely, které průběžně doplňujeme, zaměstnanci mají ochranné pomůcky a veškeré provozy jsou nyní samoobslužné, Tam, kde je to možné, pracují zaměstnanci z domova.

Co se týká řidičů, Alza vybavila okamžitě všechny šoféry, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky, ochrannými nákrčníky s nanovlákennou membránou zn. Respilon, zároveň jsme zavedli pravidelnou dezinfekci vozů, telefonů a platebních terminálů. Řidiči mají k dispozici jednorázové rukavice a ochranné brýle. Při předání balíků nedochází k přímému kontaktu řidiče se zákazníkem. Platby při doručení kurýrem umožňujeme v tomto případě pouze online.

FRANTIŠEK BROŽ, TISKOVÝ MLUVČÍ KOŠÍK.CZ

O kolik procent Vám narostla tržba ve srovnání s normálním provozem?

Stále platí, že fungujeme asi o 20 až 30 % nad úrovní vánočního období, tedy nejsilnějšího období v roce. Náš sklad má bohužel pouze určitou kapacitu nákupů, kterou je schopen denně odbavit, takže limitem se stává právě tato hodnota. Nicméně průběžně pracujeme na optimalizaci a jejím navyšování. Stran tržeb je třeba určitě zmínit, že přestože je zájem o nákupy rekordní, jsou také rekordní výdaje na hygienická a bezpečnostní opatření.

O jaké potraviny je nyní největší zájem?

V tomto ohledu se současné nákupy nijak neliší od běžných zásobovacích. Ostatně lidé u nás od začátku celé koronavirové krize nakupují třeba již počtvrté nebo popáté, takže už si kromě zásob a běžného zboží dopřávají ještě i celou řadu výběrových nebo sezonních potravin.

Která věková skupina nejvíce využívá Vaše služby?

Jsme online supermarket, který funguje v rámci motta „Jednoduše pro všechny“. Nejsilnější je tedy skupina lidí středního věku, ale máme i celou řadu seniorů, pro které máme například vlastní program „Plná péče“ s dotovanými potravinami.

Jak jste na tom se zásobami?

Provedli jsme optimalizaci skladu a upravili portfolio tak, aby více odpovídalo současné poptávce. Některé položky, často non-foodové, tedy byly dočasně vyřazeny, aby udělaly místo třeba velkým balením suchých potravin. Občas se sice potýkáme s vyprodaností některých položek, ale situace se postupně zlepšuje.

Máte dostatek řidičů a jak řešíte hygienu, abyste ochránili své lidi i zákazníky?

Ano, kurýrů je v současnosti dostatek, dokonce se k nám hlásí i lidé z jiných odvětví, například řidiči a pracovníci z kulturních akcí nebo konferencí, kteří momentálně nemají práci. Již několik týdnů aplikujeme distanční předání nákupu, zákazník s kurýrem tedy nepřijdou vůbec do kontaktu. Na tuto skutečnost upozorňujeme při příjezdu kurýra SMS zprávou, zároveň následným telefonátem. Kurýři mají rukavice a před každým nákupem i po nákupu si aplikují dezinfekční gel. Přísná opatření jsou pak v celém distribučním centru, kde měříme pravidelně teplotu pracovníků, ti ve skladu jsou pak odpovídajícím způsobem vybavení ochrannými prostředky podle pozice, kterou vykonávají.

ZDEŇKA SVOBODA KUHNOVÁ, HLAVNÍ MANAŽERKA KOMUNIKACE ROHLÍK.CZ

O kolik procent Vám narostla tržba ve srovnání s normálním provozem?

Ve frmolu posledních dnů Rohlík obsluhoval 20 rodin během každé minuty. Díky všem opatřením, mezi něž spadá omezení objednávky na 35 druhů položek na nákup, dočasně zrušený odběr vratných obalů a nákupních tašek, rozšíření doby závozu nákupu mezi 6:00 až 23:30 hodin a posíleným kapacitám, jsme aktuálně zvýšili celkový objem realizovaných objednávek o 50% než před nouzovým stavem.

O jaké zboží je nyní největší zájem?

Zájem zákazníků vzorstl o trvanlivý sortiment, ale stále jsou v nákupech zastoupeny i čerstvé produkty.

Která věková skupina nejvíce využívá vaše služby?

Našimi zákazníky jsou především rodiny, ale naše služba je určena všem. V současnosti, kdy jsou aktuální opatření omezující seniory, jsme připravili řadu výhod i pro tuto nejvíce ohroženou část veřejnosti. Pro ně jsme připravili balíček Premium členství zdarma, které zahrnuje: doručení zdarma, přednost na telefonické zákaznické lince i dostupnější časová okna pro nákup. Výhody jsou platné pro zákazníky a zákaznice od 65 let včetně. Ale to není pro starší generaci všechno. Poté, co od 19 března uskuteční nákup, je jim do druhého dne vráceno ve formě kreditů 30 % ceny nákupu na jejich zákaznický účet. Rovněž seniorům jako jedniným umožňujeme platit v hotovosti, neboť si uvědomujeme, že ne každý z této věkové skupiny disponuje platební kartou.

Jak jste na tom se zásobami?

Těch máme zatím dostatek, limitem jsou pro nás sklady. Proto v těchto dnech připravujeme nové služby, které nám pomůžou tuto situaci řešit a zákazníky budeme o novinkách informovat.

Máte dostatek řidičů a jak řešíte hygienu, abyste ochránili své lidi i zákazníky?

Zatím to s kapacitou řidičů zvládáme. Následně jsme přijali tato hygienická opatření: všichni zaměstnanci nyní podstupují pravidelné měření teploty, v celém provozu jsme zvýšili počet dávkovačů dezinfekce, která je povinná pro všechny pracovníky. Pravidelně desinfikujeme všechny prostory, povrchy, vozíky. Kurýry jsme vybavili příručními desinfekčními prostředky a jednorázovými rukavicemi, které používají pro předání nákupu. Jsou vybaveni rouškami. Zintenzivnili jsme dezinfekci firemních aut. Dočasně jsme pozastavili zpětný odběr vratných obalů a nákupních tašek. Úhrady nákupů probíhají pouze bezkontaktně. Výjimku máme pro seniory,jak už jsem zmínila, ti mohou hradit v hotovosti.