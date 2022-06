Češi vzali úřady útokem, na cestovní pasy se kvůli válce stojí fronty

V Praze 10 si podle jejího mluvčího Jana Hamrníka od ledna do května lidé vyzvedli 6169 pasů, do konce června pak radnice očekává dalších 1200. Loni úřad vydal v prvním pololetí 3072 dokladů a v roce 2019 to bylo 4674. "Především v březnu byla hlavním faktorem, který jsme pozorovali, válka na Ukrajině. Lidé nám říkali, že se bojí dalšího vývoje a chtějí mít možnost v případě nouze hned odcestovat. Nyní se už přidávají i dovolené, a opět se tedy tvoří fronty," dodal.

V největší pražské městské části Praze 4 úřad podle mluvčího Jiřího Bigase vydal od začátku roku 9814 dokladů, zatímco loni to bylo za první pololetí 4853, předloni 3027 a o rok předtím 6678. "Velký zájem o cestovní doklady byl v měsících březen až květen, za poslední týdny to již trochu opadlo. Fronty stále jsou, ale to je tradiční situace každý rok na začátku léta, nejedná se už o extrémní nápor jako ve výše uvedených předchozích měsících," doplnil.

Velký nápor evidují v Praze 5, kde bylo od začátku roku vydáno 6619 pasů, zatímco v roce 2019 jich za celý rok vydali 7332. "Nápor je skutečně enormní až vyčerpávající. Fronty se v tomto počtu skutečně tvoří a pokud neopadne nápor, budou se tvořit i nadále," sdělila mluvčí radnice Lenka Abessi.

Dvakrát až třikrát větší zájem o cestovní pasy oproti loňsku evidují i úřady Prahy 2, 3, 6, 7 nebo 12. I tam radnice obvykle největší zájem zaznamenaly v březnu zřejmě v souvislosti s vojenským útokem Ruska na Ukrajinu. Fronty se na úřadech, kde mají delší úřední hodiny jen v pondělí a ve středu, tvoří právě v tyto dny a převážně odpoledne.

Některé radnice zvládají nápor lidí odbavit bez front. Například v Praze 1 letos do konce května vydali 3959 pasů, loni za celý rok 3651 a za rok 2019 to bylo 4278. "Jelikož má oddělení osobních dokladů každý den úřední, tak nápor zvládá takřka bez tvoření fronty," uvedl k tomu mluvčí radnice Martin Šebesta. Podobně se vyjádřil mluvčí Prahy 3 Pavel Trojan. "Čekací doba se průměrně pohybuje do 20 minut," sdělil. Zájem zatím podle JIřího Hannicha z tiskového oddělení radnice kapacitně zvládá i Praha 6.