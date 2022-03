Česká republika udělila Ukrajincům utíkajícím před válkou téměř 230.500 víz

Počty udělených víz i lidí, kteří se hlásí na cizinecké policii, v posledních dnech klesají. V pondělí vnitro udělilo přes 7000 víz, v úterý a ve středu okolo 5000 víz a ve čtvrtek necelých 4000. Nejvíce lidí dostalo speciální vízum ve středu 9. března, kdy jich vnitro eviduje 17.325.

Nejvíce běženců zůstává v Praze. Asistenční středisko, které je společné pro hlavní město a Středočeský kraj, dosud odbavilo přes 56.600 lidí.

Od tohoto úterý uprchlíci před válkou dostávají víza za účelem dočasné ochrany, která nahradila předtím vydávaná speciální dlouhodobá víza. Pro držitele staršího typu se nic nezměnilo, do systému dočasné ochrany je úřady automaticky převedly. Lidé s dočasnou ochranou mohou pobývat na území České republiky až rok. Mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Vláda chce kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků prodloužit nouzový stav zhruba o dva měsíce. Poslanci žádost posoudí na mimořádné schůzi v úterý. Kabinet zatím vyhlásil nouzový stav 4. března na 30 dní.

Z Ukrajiny k dnešnímu dni uprchlo před ruskou invazí přes čtyři miliony lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva miliony Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první měsíc ruské invaze přišlo přes 300 tisíc lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

I v Německu dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Některé země, jako Maďarsko, ale svůj přístup k lidem z Ukrajiny teprve přehodnocují a na plánu, jak se vyrovnat s potenciálním nárůstem migrace, budou teprve pracovat.