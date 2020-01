Dům ve Vejprtech je po požáru neobyvatelný, jeden zraněný stále v kritickém stavu

Ze zdravotně-technického hlediska je podle Čápa nepřípustné užívání objektu. "Je to propláchnuté požární vodou, je tam cítit pach spáleniny, všude je nepořádek. Musí se kompletně ohořelé části vyměnit, celý barák vymýt, vymalovat, aby nevznikaly plísně," řekl Čáp.

Dřevěné konstrukce jen částečně ohořely, nosnost si podle statika zachovaly. "Požár netrval dlouho, z tohoto pohledu je to bezpečné, dům nespadne," uvedl. Město tak bude muset navrhnout plán oprav, než umístí zpět klienty. Ředitel městských sociálních služeb Viktor Koláček ČTK řekl, že by rád zprovoznil v řádu dnů přízemní část budovy, aby se do ní mohlo vrátit 11 klientů.

Po nedělním požáru záchranáři ošetřili 30 lidí. Čtyři muži zůstávají v péči lékařů. Stav jednoho pacienta, který je v chomutovské nemocnici připojen na plicní ventilaci, je kritický. "Muž ošetřený s popáleninami se podle zdravotníků cítí dobře, nicméně zůstává na chomutovském chirurgickém oddělení stejně jako pacient na standardním lůžku interního oddělení nemocnice v Mostě," řekl dnes ČTK mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. Pacient v kadaňské nemocnici bude v nejbližší době propuštěn, řekla Lenka Pešová z vedení nemocnice.

Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Mluvčí krajské policie Alena Bartošová dnes sdělila, že kriminalisté dál případ prověřují a bližší informace sdělí ve čtvrtek. Ve stejný den do Vejprt dorazí německý velvyslanec. Chce vědět, proč hasiči ze sousedního Bärensteinu nezasáhli při požáru domu. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan ČTK řekl, že pomoc z Německa nebyla potřeba.