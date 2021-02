Exekucí i lidí v nich ubylo, dlužná částka ale rostla

V listopadu dosahovala bez úroků 441.200 korun. Před začátkem epidemie loni v únoru byla o 69.300 korun nižší. Vyplývá to z údajů Exekutorské komory. Podle expertů na dluhovou problematiku se situace může v příštích letech kvůli dopadům epidemie a koronavirové krize zhoršovat.

Loňská data jsou k 11. listopadu a k 22. únoru. V listopadu mělo podle komory exekuci 719.503 lidí. Tento údaj pak komora srovnává s počtem z loňského 27. července. Podle ní byl v létě o 37.312 vyšší. Na konci roku 2019 bylo v exekuci 790.000 osob. Exekucí od února do listopadu ubylo o 145.718. Bylo jich 4,33 milionu. Na konci roku 2019 to bylo 4,5 milionu. Počty v posledních letech klesaly. Za nižšími loňskými čísly může být i omezené fungování úřadů kvůli epidemii.

Zatímco exekucí i lidí s ní ubylo, dlužná částka vzrostla. Loni v listopadu exekutoři vymáhali od dlužníka v průměru 441.202 Kč, a to bez úroků a poplatků. Od konce loňského února se průměrná jistina zvedla o 69.322 korun. Polovina lidí měla uhradit přes 138.371 Kč. Tato mediánová suma tak stoupla od února o 19.697 korun. V jedné exekuci se v listopadu jednalo v průměru o částku 71.269 Kč. To je o 6837 korun víc než v únoru.

Česko bylo za poslední rok téměř sedm měsíců v nouzovém stavu. Po většinu času byly zavřené školy, restaurace, řada obchodů, kulturní či sportovní zařízení. Řada podnikatelů a jejich zaměstnanců je bez příjmu, žádají podporu od státu. V evidenci úřadu práce přibylo od března do ledna zhruba 100.000 nezaměstnaných.

"Poradny a nízkoprahová zařízení zaznamenávají nárůst počtu klientů. Lidé se dostávají do dluhových problémů. Budou řešit exekuce a osobní bankroty. Potýkáme se s depresí a frustrací," uvedl šéf Charity ČR Lukáš Curylo. Poukazoval na to, že vláda v této situaci plánuje přesměrovat desetinu evropských peněz ze sociálních projektů do investic. Podle Curyla i zástupců jiných organizací je naopak nutné služby pro potřebné posílit, aby se díky včasné pomoci zabránilo budoucím větším dopadům.

Podle expertů na dluhovou problematiku měli lidé loni také dočasnou ochranu. Do konce června platila mírnější pravidla u exekucí, do konce října byl odklad splátek úvěrů a do konce roku pak odklad placení nájmů. Odborníci se obávají toho, že se situace začne zhoršovat až letos a v exekuci by mohly skončit tisíce lidí.

Zástupci organizací na pomoc osobám v nouzi i někteří politici prosazují změny nastavení exekucí a zmírnění podmínek oddlužení. Část politiků a některé instituce navrhované změny naopak odmítají. Podle nich zhoršují pozici věřitelů a nahrávají dlužníkům.

Změny podporují i odbory. Poukazují na výpadky příjmu, tlak na snižování mezd i propouštění. "U exekucí se dá z minulé krize vypozorovat, že se můžeme dostat do ne nepodobné situace," uvedl už dřív odborový předák Josef Středula. Podle Pavly Aschermannové z Rubikon centra nynější krize nebude stejná jako ta předchozí. "Bude o to horší, že lidé už jsou v exekucích. K nim jim teď přibudou další," řekla před nedávnem Aschermannová.

Nejvíc exekucí se loni týkalo částek do 10.000 korun. Bylo jich 45 procent. Podíl se od jara ale snížil. Naopak narostl u dluhu mezi 20.000 a 30.000 korunami a u dluhu nad 100.000 korun. Patnáct procent všech lidí v exekuci žije v Ústeckém kraji a dalších 14 procent v Moravskoslezském kraji. V Ústeckém kraji připadalo na 100.000 obyvatel 13 osob s exekucí. V Karlovarském kraji to bylo 12 a v Moravskoslezském osm.