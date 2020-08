Iniciativa KoroNERV-20 pracuje na investičním semaforu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Občanská iniciativa KoroNERV-20 připravuje investiční semafor. Vyznačuje v něm sektory, do kterých je třeba výrazně investovat, ty mají zelenou barvu. Žlutě označené jsou sporné projekty a červené jsou zbytné investice. Takovým příkladem je podle iniciativy KoroNERV-20 reklamní kampaň na podporu vnitrostátního turismu. Podle expertní skupiny iniciativy by pro oživení ekonomiky a zdravý růst mělo být do roku 2023 investováno alespoň 660 miliard korun. KoroNERV-20 o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě.