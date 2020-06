"Lidi, vzpamatujte se. Cestujte po Česku," apelovala u Jílkové seniorka

Mezi hlavními hosty byli Karel Havlíček, ministr dopravy, průmyslu a obchodu, Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR, Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, Petr Kvoch, majitel zájezdové autobusové dopravy z Pardubic, Jan Herget, ředitel státní agentury CzechTourism, Tomáš Blabla, hoteliér z Valašska a Jana Červenková, zákaznice z Bystřice pod Hostýnem.

Jílková poprosila Papeže, aby odpověděl klientům, zda mají v letošní sezóně jistotu, že bez problémů odjedou na dovolenou, a v pořádku se vrátí. Ten řekl, že pokud si někdo zakoupil před pandemií zájezd do země, kde je situace ještě pořád špatná, pak logicky musí počítat s tím, že se neuskuteční. V takovém případě pak dostane takzvaný lex voucher, který pak bude později moci uplatnit. Cestovní kanceláře jsou pojištěné. Problém je se stornem. Obecně doporučil počkat na zrušení zájezdu.

Na to reagovala Červenková s tím, že měli s manželem odlétat do Egypta. Zájezd jim ale zrušili s tím, že se jim někdo ozve, což se nestalo. Trvá to už tři měsíce. Matky samoživitelky a důchodci navíc mají nárok na vrácení peněz do určité doby. Nikdo s ní ani pořádně nekomunikoval. Voucher dostala teprve až tehdy, když pohrozila medializací. Papež se ale stále odvolával na platné zákony, které se ale někdy problematicky vymáhají. Havlíček zároveň také vysvětlil, že cestovní kanceláře a agentury byly mnohdy přetížené. Jílková na to dodala, že by se mělo s klienty jednat s odbornou péčí a korektně.

Nač poukaz, když nejsou peníze na novou dovolenou?

"K čemu mi pomůže poukaz, když nemám jiné volné peníze na novou dovolenou?," odcitovala Jílková jeden z dotazů z řad veřejnosti. Havlíček odpověděl, že voucher mohou klienti uplatnit už v letošní sezóně, a to nejen na zahraniční, nýbrž i na tuzemskou dovolenou. Diskuze se pak dostala k takzvanému systému semaforu, tedy bezpečnosti cestování. Kvoch si postěžoval na to, že si jej lidé špatně vyložili. To, že je nějaká země zelená, tedy je v ní nízké riziko infekce, neznamená, že do ní lze automaticky cestovat. Polsko například některé lidi vracelo. Mělo by to být podle něj přehlednější. Navíc je potřeba zdůraznit, že semafor platí až od 15. června.

Posléze se začalo hovořit právě o Polsku, kde se situace začíná zhoršovat. Prymula i Havlíček připustili, že se semafor může v závislosti na situaci měnit. Nelze tedy vyloučit, že se některé zelené země stanou oranžovými. Z toho přirozeně vyplývají obavy občanů, aby nevycestovali do bezpečného státu, který se pak následně změní na rizikový. Papež řekl, že se tohle stát nemůže, protože se mapa aktualizuje s předstihem. Navíc se dnes už daří lokalizovat ohniska nákazy. Co se týče služeb, tak každá země má jinou situaci. V některých bude i nadále možný all inclusive a švédské stoly.

Dále se mluvilo o cenách letů a spojích. Papež varoval před nekalými marketingovými triky s nízkonákladovými aeroliniemi, kdy nabízejí letenku třeba jenom za dva tisíce, ale s příplatkem za zavazadla. Jílková připomněla, že například Smartwings neplánuje létat do Soluně, jak jí potvrdil ČEDOK. Blabla, který se dostal ke slovu, řekl, že navzdory původním obavám to vypadá s letní sezónou dobře, a že hotely mají obsazeno. Optimistický zůstává i vůči podzimu. Havlíček také slíbil, že se stát bude snažit stimulovat a zachraňovat ekonomiku, aby se lidé nebáli o práci, a mohli utrácet. Lidem doporučil tuzemskou turistiku, a to i díky tomu, že letos bude v ČR pravděpodobně méně cizinců než obvykle.

Evropa je bezpečná. V Izraeli je druhá vlna

Havlíček konstatoval, že situace není jednoduchá, a že se česká vláda skutečně snaží pomáhat firmám a podnikatelům prostřednictvím různých programů, ať už jde o antivirus nebo odpouštění zákonných odvodů. Kvoch řekl, že rok 2020 bude problémový. Důvodem bude například rušení školních výletů, jelikož se školy budou spíše snažit dohnat zameškané učivo. Prymula řekl, že v Evropě už je dost zemí, kam se dá cestovat. Ve Francii situace ještě není úplně pod kontrolou, ale Itálie to už zvládá. V Izraeli se objevuje mírná druhá vlna.

Jílková pak odcitovala další dotaz veřejnosti, zda nejsme nepoučitelní, když jsme navzdory riziku jezdili v březnu lyžovat do Itálie. Papež své dřívější doporučení, aby lidé nerušili své naplánované zájezdy, hájil tím, že už tehdy apeloval na navštěvování lokalit bez karantény. Navíc dnes už jsme v jiné situaci. To, co se stalo v březnu, by se nemělo opakovat. Cestovní kanceláře si tehdy zadělaly na problémy kvůli neznalosti. Prymula apeloval na občany, aby se opravdu nebáli cestovat, a že do spousty zemí už cestovat můžeme, aniž bychom se museli bát.

Červenková vyzvala veřejnost, aby se vzpamatovala, a aby lidé spíš zůstali doma, a podpořili českou ekonomiku. Lochmanová z publika, která hovořila za cestovní agentury, si postěžovala na výpadek zisků, jemuž se média, ani politici nijak nevěnovali. S podporou od státu to také nebylo zrovna nejrůžovější. 25 tisíc nestačilo. Fiala, který po Lochmanové dostal slovo, vyjádřil obavy, aby lidé neobcházeli semafor cestováním z červených zemí přes zelené, a tím pádem bez povinného testu nebo karantény. Prymula i Papež ho ubezpečili, že takový scénář nehrozí. Norsko a Dánsko mají například vůči Švédsku přísný režim. Jílková oznámila konec diskuze a téma příštího týdne, jímž bude sucho.