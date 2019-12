Masová střelba v Ostravě: Česko zažilo druhý nejtragičtější případ střelby v novodobí historii

Osm obětí si vyžádal útok 24. února 2015. V restauraci Družba v Uherském Brodě zastřelil dlouhodobě nezaměstnaný elektrikář Zdeněk Kovář sedm mužů a jednu ženu a nakonec i sebe. Třiašedesátiletého pachatele nejtragičtějšího neštěstí svého druhu v ČR sousedé po činu popisovali jako člověka trpícího duševními problémy.

Šest obětí má na svědomí dnešní útok, 10. prosince 2019. Ve Fakultní nemocnici v Ostravě se střílelo v jedné z nemocničních ambulancí. Podle dosavadních informací zemřelo šest lidí, mezi oběťmi jsou lidé z čekárny.

Čtyři oběti si vyžádala střelba 8. března 2009. Jednačtyřicetiletý muž zastřelil při rodinné oslavě v Petřvaldu na Karvinsku čtyři lidi. Mezi mrtvými byla jeho bývalá přítelkyně, její rodiče a další muž. Po činu muž obrátil zbraň proti sobě; v nemocnici zraněním podlehl.

Tři oběti má útok z 22. července 2003. Ladislav a John Pacovští zastřelili v Litvínovicích na Českobudějovicku tři muže. Byli to manžel, syn a zeť ženy, jejíž sestra se přátelila s Pacovského bývalou manželkou. Podle některých svědků byl vražedný útok pomstou za to, že rodina ženě pomáhala. Soudy poslaly Ladislava Pacovského na 25 let a jeho syna Johna na 11 let do vězení.

Stejný počet obětí měla i střelba z 22. listopadu 2004. Pětadvacetiletý muž zastřelil v Tučapech na Táborsku po hádce svého otce, matku a o rok mladšího bratra. V roce 2006 byl odsouzen k doživotnímu vězení.