Ministerstvo obrany poskytlo ubytování téměř 600 uprchlíků z Ukrajiny

Podle náměstka pro řízení sekce majetkové ministerstva obrany Filipa Říhy byli uprchlíci ubytováni prostřednictvím Národního asistenčního centra pomoci Ukrajině, ubytovací kapacity nabídly příspěvkové organizace Armádní servisní a VOLAREZA a některé ubytovny, které spravuje Agentura hospodaření s nemovitým majetkem či Armádní sportovní centrum Dukla.

VOLAREZA podle jejího ředitele Milana Laubera pro ubytované zajišťuje i stravu. A to od počátku, kdy první uprchlíky ministerstvo ubytovalo v armádní ubytovně v Moravské Třebové. "Celkem se jednalo o více než tři stovky osob. Kromě snídaně, oběda a večeře jsme malým dětem chystali svačiny a zajišťovali pitný režim. Těm nejmenším jsme dokonce připravovali kojeneckou stravu," uvedl. S postupným začleňováním ukrajinských uprchlíků do života v České republice se podle něj počty uprchlíků, kterým se poskytuje kompletní servis, snižují. "Děti začaly chodit do školek a škol a maminky začaly pracovat," poznamenal.

VOLAREZA sedmi Ukrajinkám zajistila ve svých zařízeních práci. Čtyři jsou zaměstnané jako pokojské v zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. "Dvě z nich mají celkem pět dětí. Nabídli jsme jim proto možnost se u nás i s dětmi ubytovat formou zaměstnaneckého ubytování," uvedl Lauber. Další tři pracují jako číšnice v zotavovně na Ovčárně pod Pradědem v Jeseníkách. Podle Laubera všechny nabídku práce uvítaly. "Chtějí pracovat, chtějí být užitečné," poznamenal.

Jednou z nich je i devětadvacetiletá Tetjana, která se svými třemi dětmi uprchla z Užhorodu hned na začátku války. V Čechách jim zprvu pomáhal manželův přítel a spolupracovník, který kontaktoval ředitelku zotavovny Bedřichov. Ta Tetjaně nabídla práci a ubytování, se spolupracovníky pomohli i s hledáním školy, školky nebo lékařů.

Manžel, bratr, otec i tchán Tetjany bojují na východě Ukrajiny v oblasti města Lysyčansk. "Jsem velice vděčná všem, kteří mi jakkoliv pomohli a pomáhají. Práce se mi líbí a jsem ráda, že mě místní zaměstnanci přijali a vychází mi ve všem vstříc," uvedla. Na budoucnost v tuto chvíli podle webu ministerstva nemyslí. Obává se o život manžela a dalších členů rodiny, kteří bojují ve válce, a doufá, že se s nimi brzy shledá.