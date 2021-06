Ministerstvo spustilo web s podmínkami pro cesty do turistických destinací

Web obsahuje informace o Bulharsku, Egyptu, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Tunisku a Turecku.

Například při cestě do Chorvatska se liší podmínky pro očkované příchozí podle toho, jakou látku obdrželi. Osoby očkované vakcínou Pfizer, Moderna, Gamaleya nebo Sinopharm mohou vstoupit do Chorvatska od 22. do 42. dne od aplikace první dávky, nebo po ukončeném očkování. U vakcíny AstraZeneca lze vstoupit mezi 22. a 84. dnem od první dávky či po ukončené vakcinaci. U očkovací látky Janssen, jež je jednodávková, mohou turisté do Chorvatska vstoupit po 14 dnech od aplikace.

Co se týče testů, do Chorvatska je potřebné potvrzení o PCR testu ne starším než 72 hodin, nebo antigenní test ne starší než 48 hodin, který je na společné listině antigenních testů uznávaných členskými zeměmi Evropské unie, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem. Musí být též uveden výrobce testu, nebo jeho komerční název. Nutností je též příjezdový formulář.

"Při cestování do Chorvatska musejí mít dospělí i děti doklad totožnosti, pas nebo občanský průkaz, a to bez výjimky," řekl Kulhánek.

Oproti tomu do Bulharska mohou lidé od středy bez jakéhokoli omezení, při návratu do ČR se ale musí prokázat testem, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Do Řecka mohou očkované osoby po 14 dnech od ukončení vakcinace nebo lidé s PCR testem ne starším než 72 hodin nebo osoby s potvrzením o prodělání covidu, které je platné dva až devět měsíců od data na něm uvedeného.

Na webu jsou také informace o podmínkách a protikoronavirových opatřeních v turistické destinaci, o postupu při nákaze covidem-19 nebo užitečné kontakty.