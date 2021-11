Na Černé hoře v Krkonoších chtějí v pátek 3. prosince zahájit lyžařskou sezonu

Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou by chtěl v pátek 3. prosince zahájit v areálu Černá hora lyžařskou sezonu. Pokud chladné počasí vydrží, rozjet by se mohly vlek Anděl a šestisedačková lanovka Hofmanky. Lyžovat by se mohlo na dvou až třech kilometrech sjezdovek. ČTK to dnes řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.