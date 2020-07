Názory lidí na povinné roušky na Jihlavsku se různí. Některým vadí, jiným ne

Mimořádné nařízení platí na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost. Lidé tak musí od 15:00 nosit roušky například v hromadné dopravě, v maloobchodních prodejnách i na veřejných akcích konaných venku až do odvolání. „Bude to nutné všude tam, kde je běžný kontakt vzdálenosti bližší než jeden a půl metru,“ uvedla primátorka města Jihlava Karolína Koubová.

Na sociálních sítích se ohledně nového nařízení nošení roušek strhla velká debata. Zatímco některým povinnost nošení roušek nevadí, jiní to považují za zbytečnost a nařízení se vysmívají. „Koubová nemá co rozhodovat o celém okrese Jihlava. Proč by měli nosit roušky například v Telči,“ napsal v komentáři na Facebooku Stanislav Beránek, jehož komentář patřil mezi ty slušné. „Celá tahle koronalež je otravná,“ stěžoval si v jiném příspěvku Lukáš Vosyka.

„Osobně mi to moc nevadí. Beru to jako prevenci a dobrou věc, ale věřím že někoho to může omezovat,“ komentoval pro EuroZprávy.cz obyvatel Telče Petr Chvátal. „Několikrát zaznělo, že to bude nařizováno pro určité oblasti. Není se proto čemu divit,“ řekl redakci Milan Tušer, který v Telči pracuje.

Stejně jako v okrese Jihlava ani v dalších nebyl za posledních 24 hodin zaznamenán nárůst nakažených. „V ostatních okresech je situace klidná, nic tedy nenasvědčuje tomu, že by měla být opatření rozšiřována,“ uvedla pro EuroZprávy.cz mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Nošení roušky je povinné i ve všech zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo nákupních centrech přesahujících plochou 5 000 metrů čtverečních. Tato nařízení potom neplatí pro děti do dvou let a osoby kterým jejich mentální stav neumožňuje mít zakrytá ústa.