Nejasnosti kolem dalšího rozvolnění. Dáme včas vědět, slibuje Vojtěch

Že se se začátkem letních prázdnin znovu rozvolní pravidla a lidé budou moci odkládat roušky i ve vnitřních prostorách a dopravních prostředcích, potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) už v půlce června. Výjimku by v tomhle případě měly tvořit jen Praha a Karvinsko, kde je situace méně příznivá. Stále ale není stoprocentně jasné, o jaké konkrétní lokality půjde.

„Epidemiologové to ještě jednou analyzují. Včas dáme vědět, ale protože se situace stále vyvíjí, nemůžeme to říci s velkým předstihem,“ vyrozuměla web irozhlas.cz Štěpanyová. Vysoký počet infikovaných je totiž například i na Liberecku.

„Jde o to, že to bude v MHD, v rámci jednoho území. Tady se lidé mísí, jsou namačkaní, jsou v blízkém kontaktu, a to je důležité. Ve chvíli, kdy jedete vlakem mezi dvěma městy, tak lidé roušku mít nemusí,“ vysvětlila mluvčí, že lidé budou moci odhodit roušky ve vlacích bez ohledu na to, ve které lokalitě se právě nacházejí.

Dálkové vlaky bez roušek

Mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal například oznámil, že se zatím neví, jak tomu bude, ale že by od pondělí měli být moudřejší.

„Zatím nemáme závazné stanovisko nikoho, kdo o tom rozhoduje. O nošení roušek rozhodlo nejdříve vedení města, pak se z toho stala státní záležitost. Vedení města to vlastně nezrušilo, tak předpokládám, že se o tom bude rozhodovat na úrovni vedení Prahy,“ dodal se slovy, že zatím přesně neví, jak tomu bude v autobusech do okolí Prahy.

Jde-li o vlaky, tak České dráhy zamýšlejí, že upustí od plošné povinnosti nošení roušek a že je budou případně kontrolovat jenom v rizikových oblastech v závislosti na aktuálních informacích krajských hygienických stanic.

Podle mluvčí dopravce by ale v dálkových vlacích být roušky nemusely, a to ani v okamžiku nástupu. Stejný názor zastával i mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj. „To, že vlak přijede nebo odjede z Prahy, by nemělo hrát roli. Musíme vyčkat, až budou přesnější pokyny," konstatoval s tím, že se zatím ještě přesně neví, jaká jsou přesná ohniska.