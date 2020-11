Omezení počtu účastníků pohřbu je podle pohřebníků nesmyslné

Většina oslovených pohřebních ústavů se shoduje na tom, že od října je více pohřbů, než je obvyklé. "Přibližně od konce října pohřbů přibylo, odhaduji tak o polovinu. Bohužel převládají pohřby bez obřadu, což je následek vládního opatření, které zakazuje účast většího počtu osob, než je deset. To je nedůstojné. Po obchodě může klidně chodit stovka lidí a nejbližší rodina se nemůže přijít rozloučit se zemřelým," poznamenal spolumajitel pohřební služby Pieta v Hodoníně Michal Štěpanovský.

Stejně argumentuje i majitelka pohřební služby Kelemen v Břeclavi. "Vnitřně se s tímto opatřením neztotožňuji. Je pro nás strašné stavět lidi do situace, kdy se nemohou přijít rozloučit se svými blízkými. Jen málokterá rodina má deset nebo méně členů a je pro ně bolestné volit, kdo na pohřeb přijít může a kdo už ne. Zejména za situace, kdy jsou supermarkety plné lidí," konstatovala Olga Kelemenová.

Problémy působí i nařízení, že zemřelé s koronavirem mají pohřební služby ukládat do rakví v uzavřeném plastovém vaku. "Z tohoto důvodu je nemůžeme dávat do kremačních rakví, které jsou levnější, ale do klasických rakví, jejichž cena je vyšší. Z toho důvodu jsem nařídil, že pozůstalým po zemřelých s covidem-19 snižujeme cenu za tuto rakev o 2000 korun," uvedl Jaroslav Musil ze znojemského Pohřebního ústavu Musil.

I když pohřbů podle zástupců služeb ze všech částí kraje přibylo, zatím nikde nemají potíže s kapacitami. Podle Pohřebních a hřbitovních služeb města Brna pouze mírně vzrostl zájem o uschování uren s tím, že rodina zorganizuje poslední rozloučení za příznivější situace.

Jsou ale také pohřební ústavy, které se rozhodly podle nich nesmyslná opatření nedodržovat. "Kdo jsem já, abych někomu zakazovala poslední rozloučení s blízkým. Já na obřadech nikoho nepočítám a počítat nebudu. Pokud chtějí, mohou je přijet spočítat policisté nebo třeba ministr. Už jsem ostatně od pozůstalých i slyšela, že pokud jim nepovolíme víc než 10 lidí na obřadu, tak půjdou pohřeb zřídit jinam," uvedla majitelka jihomoravské pohřební služby, která si nepřála uvést své jméno.

Podle platných opatření proti šíření koronaviru nesmí na pohřbu být víc než 10 lidí. Speciální opatření navíc platí také pro zacházení s těly zemřelých, kteří byli v době úmrtí covid pozitivní. Jejich těla musí být uzavřena v plastovém vaku a do rakve uložena v tomto vaku. A to bez ohledu na to, zda bude zemřelý pohřbený do země nebo žehem.