Cestování z Prahy do ciziny má být zase o něco snazší. I v době koronaviru

Podle informací magazínu Praguemorning.cz bude testy provádět akreditovaná laboratoř GHC Genetics, přičemž expresní test vyjde cestujícího na 7500 korun (280 euro), zatímco standardní 1720 korun (65 euro). Platit bude možné hotově i kartou.

"Věříme, že zavedení této možnosti přispěje nejen bezpečnosti a ochraně zdraví pasažérů, nýbrž i eliminaci rizika zavlečení nákazy ze zahraničí a usnadnění létání," řekl předseda představenstva Letiště Václava Havla Václav Řehoř.

Lékařský personál bude testy provádět ve třech odběrových místech, z nichž jedno se bude nacházet na veřejně dostupné části spojující oba terminály a zbylá dvě na nedostupných místech u pasových kontrol. Podrobit se jimi budou moct jak cestující z rizikových zemí, kteří jsou povinní se prokázat negativním testem, tak i dobrovolníci.

Testování bude v provozu od čtyř hodin ranních do půlnoci a výsledek se dotyčná osoba dozví do dvanácti hodin, u dražších expresních dokonce do tří. Tato možnost může být pak velkou výhodou pro ty, kteří cestují do zemí s vyžadovaným negativním testem na covid-19.

Na letišti jsou i nadále uplatňována přísná hygienická opatření, včetně povinnosti mít zakrytý nos a ústa, udržování povinných rozestupů a častého užívání dezinfekce.