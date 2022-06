Redlovi, který je obviněn v pražské kauze, omezil soud svéprávnost na dalších 5 let

— Autor: ČTK

Soud minulý měsíc znovu omezil svéprávnost podnikateli a lobbistovi Michalu Redlovi, a to na pět let. Uvedl to dnes Deník N. Redl je stíhaný v aktuální kauze korupce v pražském dopravním podniku, policie ho označuje za hlavu zločinecké skupiny. Podle médií se kvůli duševní chorobě již dříve vyhnul stíhání v jiném případu.