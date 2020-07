S tendry na přestavbu nemocnice Náchod se manipulovalo, soud vynesl trest

Rozsudek není pravomocný. Kmoníčkův advokát si ponechal lhůtu pro podání odvolání. Sám Kmoníček se dnešního vyhlášení rozsudku nezúčastnil. Červinský se odvolání vzdal. Státní zástupce se u Červinského na místě odvolal, u Kmoníčkova rozsudku si ponechal lhůtu.

Obžaloba tvrdila, že manipulací zadávacích podmínek soutěží se Kmoníček a Červinský pokusili zajistit vítězství v tendrech stavební společnosti Metrostav. Soud trval od loňského června.

Kmoníček byl podle obžaloby i soudu v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. Jednomu z manažerů Kmoníček například sdělil "mělo by to proběhnout podle scénáře". "Zneužil svého postavení vedoucího odboru investic," konstatoval soudce Miroslav Mjartan.

Podle soudu nebylo zjištěno, že by se Kmoníček manipulací tendrů finančně obohatil. I proto, a také pro jeho dosavadní bezúhonnost, mu soud uložil trest na dolní hranici sazby. Za sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a za pokus o zneužití pravomoci úřední osoby Kmoníčkovi hrozilo až 12 let vězení.

U Červinského podle soudu nebylo prokázáno, že by jednal ve prospěch Metrostavu. "Za rok a půl jeho odposlouchávání nebylo zjištěno, že by měl vazby na Metrostav," uvedl soudce. Podle soudu Červinský na kraji jako poradce neměl pravomoc, kdy by mohl něco rozhodovat či jiným nařizovat. "Tvořil podklady a návrhy k diskuzi. Dál to řešily další orgány kraje a věci kolem zadávacího řízení kontrolovaly i specializované subjekty," uvedl soud. Obžaloba tvrdila, že Červinský vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.

Podle Červinského advokáta Petra Drapáka policie během téměř dvou let vyšetřování a odposlechů nezískala proti Červinskému jediný důkaz. "Je smutné, že k tomuto rozhodnutí orgány dospějí po několika letech a klienta to prakticky zcela zničí. Byl poradce a byl součástí nějakého týmu. Bylo to kolektivní rozhodování," řekl Drapák. Státní zastupitelství a policie podle něj obdobně postupují v mnoha jiných případech. "Myslím si, že jim nepřísluší to, aby se vyjadřovaly k tomu, jakým způsobem samospráva nastavovala tvrdost kritérií v rámci veřejných zakázek," řekl.

Státní zastupitelství nadále míní, že Červinský Kmoníčka řídil a nezákonného jednání se dopustil. "Podle našeho názoru předestřené důkazy svědčí o tom, že i pan Červinský se dopustil trestné činnosti," řekl po rozsudku státní zástupce Jiří Viesner.

Kraj v kauze vystupuje jako poškozený a žádá náhradu škody ve výši 898.000 korun za náklady, které měl se zrušenými tendry. Soud kraj s jeho nárokem odkázal do občanskoprávního řízení.

Podezření z machinací se týkalo druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 až 2016. Ani jeden z tendrů, první měl hodnotu 1,19 miliardy korun bez DPH a druhý 1,3 miliardy korun bez DPH, kraj nedotáhl do konce.

Kdyby Metrostav zakázky získal, tak v prvním případě by jím vedené sdružení se společností VCES získalo podle obžaloby neoprávněný zisk 27 milionů korun. U druhého tendru by Metrostav měl neoprávněný zisk 13 milionů korun. Firma Metrostav již dříve uvedla, že do konečného pravomocného rozhodnutí se k případu vyjadřovat nebude.

Součástí vyšetřování byl i zásah detektivů 22. a 23. září 2016 na hejtmanství a dalších místech, například i doma u tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD). Zásah přišel den před otevřením obálek s nabídkami pro třetí tendr a dva týdny před krajskými volbami.

Stavební firmu se podařilo kraji vybrat až ve čtvrté soutěži. Stalo se jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů nemocnice za 1,344 miliardy korun bez DPH začala v dubnu 2018, hotová má být do letošního 30. července.