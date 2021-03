S týdnem dovolené navíc by Češi nejraději zamířili k moři, ukázal průzkum

Již nyní přitom pět týdnů dovolené nabízí podle průzkumu téměř 62 procent zaměstnavatelů. Dalších osm procent pak dokonce přidává ještě nějaké dny navíc.

Pokud zákonná změna bude schválena, pak se na delší dovolenou než doposud mohou těšit zaměstnanci nejméně 35 procent českých firem. K třiceti procentům společností, kde by změnu zařídili zákonodárci, by totiž přibyly ještě další, které zaměstnancům chtějí přidávat nové dny navíc formou benefitu.

Pevně rozhodnuto takto pracovníkům přilepšit je nyní pět procent společností, 43 procent žádané dny přidávat nebude a zbylá nadpoloviční většina (52 procent) to bude řešit až bude otázka aktuální.

Pokud zákonodárci novelu schválí, největší radost z ní budou mít zřejmě cestovní kanceláře. Češi budou chtít cestovat a za novou dovolenou jsou ochotni si připlatit, 60 procent lidí by za ni dalo 5000 korun a více (na osobu), každý pátý pak dokonce přes 10.000 korun.

Na dovolenou může zaměstnavatel přispět až 20.000 Kč ročně. Tento benefit nyní podle průzkumu používá 18 procent firem. Dalších více než 20 procent pak dává zaměstnancům možnost vybrat si benefit ve firemní cafeterií a záleží jen na nich, zda peníze použijí na cestování, sport, zdravotní potřeby a léky nebo třeba kulturu.

Zajímavostí jsou i rozdílné představy trávení případné přidané dovolené. Ženy by o poznání raději než muži (46 procent, ve srovnání s 31 procenty) jely k moři, muži zase více fandí turistice. Mnoho lidí by ale také volilo možnost nechat si dny nového volna pro případ náhlých událostí, nebo by se rozhodovalo dle aktuální situace a možností.

Většina firem tvrdí, že by novou situaci po zavedení pětitýdenní zákonné dovolené zvládly bez nutnosti dělat nějaká opatření. Na 28 procent jich by ale pravděpodobně muselo sáhnout k nějakým personálním opatřením, například najmout další zaměstnance nebo agenturní pracovníky (15 procent), nebo přijmout brigádníky (13 procent).