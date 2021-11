Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí nebude

"S lítostí musíme oznámit, že slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí plánované na 27. listopadu se vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci neuskuteční," uvedla dnes PCT na twitteru.

Letošním vánočním stromem je smrk vysoký 21,5 metru ze soukromé zahrady v Dolní Černé Studnici na Jablonecku. V neděli smrk pokáceli pracovníci městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) a dnes ho převezou do metropole. V noci na úterý pracovníci THMP strom na náměstí vztyčí a následně ho budou po celý týden zdobit.

Po Vánocích poputují větve smrku do pražské zoologické zahrady jako krmivo pro zvířata a z kmene vyrobí studenti střední odborné školy nábytek pro lidi v pražských domovech seniorů a v domovech dětí a mládeže.

Tradiční vánoční trhy v centru města se podle dosavadních informací od pořadatelské společnosti Taiko konat budou. Trhy by měly začít v sobotu a trvat by měly do čtvrtka 6. ledna. Firma Taiko trhy pořádá i na Václavském náměstí a náměstí Republiky. Další se konají například na náměstí Míru či na Tylově náměstí.