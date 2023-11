KOMENTÁŘ | Vánoční nákupní horečka se blíží. A není to jedno, když Česko boduje ve světové konkurenci?

První odhady o tom, kolik utratí tuzemské rodiny za Vánoce jsou známy. Tu někteří analytici prohlásili, že letošní výdaje na Vánoce oproti loňsku neklesnou, jiní zase říkají, že se budou pohybovat v řádu desetitisíců korun. Lze vidět i statistiky, které konstatují, že odhadované celkové vánoční výdaje v maloobchodě v Evropě (online a v „kamenných“ obchodech) budou prý v roce 2023 (v miliardách liber) ve Velké Británii skoro 85 miliard, v Německu téměř 74 miliard, ve Francii téměř 63 miliard a tak dále. A podobných přehledů bude jistě přibývat. Rychle ale zjistíte, že jejich častým společným bodem jsou zmínky o tom, o kolik méně buď lidé v porovnání s předchozími léty utratí, nebo o co méně si kvůli vysoké inflaci třeba koupí.

Být fanouškem podobných přehledů není jednoduché. Spíš vás určitě naštvou, než aby udělaly radost. No ne? Líbil se mi proto spíše nápad britského deníku Daily Mail, který místo čísel o tom, za kolik a kde si můžete koupit nejlépe elektrokolo, panenku Barbie nebo novou televizi, se raději zamyslel nad tím, v jakém evropském městě mají co do atmosféry, atraktivity a dalších parametrů nejpřitažlivější vánoční trhy. A nutno říct, že doporučení redakce určitě potěší. Jde totiž o to, že podle mínění britských novinářů a jejich doporučení pro čtenáře periodika má být prvním místem, které by mělo být na radaru každého milovníka Vánoc, hlavní město České republiky. Tedy Praha.

Jistě, můžete namítnout, že třeba takový Norimberk, Vídeň, nebo Štrasburk či Oslo mohou být v mnoha ohledech na Vánoce ještě atraktivnější, ale nebuďme na sebe, právě v čase Vánoc, zas tak přísní. Závistí, zlobou, nenávistí a žlučí naplněná těla a mysl podporovatelů tuzemských parlamentních fašistů a zastánců „koblihového“ molocha totiž k tomu určitě rychle namítnou řadu připomínek. Že prý bychom určitě byli, nebýt až příliš proevropského schvalování nejrůznějších migračních paktů, Green Dealů a dalších záležitostí politickou reprezentací u moci, ještě pro cizince atraktivnější. Takhle kvůli čtvrtým nejvyšším cenám energií v EU, neřešené migraci, nedostatku léků a já nevím kvůli ještě čemu dalšímu, tu budeme mít spíše drahé a chudé Vánoce.

Ať už si myslíte o dárcích na Vánoce, cenách nebo drahotě cokoli, je jasné, že letos budou ve „vánočním“ týdnu dva státní svátky, rozumějte volné dny, a to první a druhý svátek vánoční v pondělí 25.12.2023 a v úterý 26.12.2023. To znamená, že když budete chtít týden mezi vánočními svátky strávit doma, budete potřebovat tři dny dovolené. Přiznejme si, že někdy sami zapomínáme kvůli vnějšímu světu, že neustálá cenová srovnání, porovnávání se s jinými zeměmi a dělání účtu bez hostinského nemusí být, zvláště pro nás, zas taková zábava. Snad bude pro většinu z vás, milí čtenáři, vždycky milejší, když si třeba o Praze člověk přečte, že: „Pražská pohádková kulisa dlážděných uliček a propracovaná architektura z ní dělá kouzelné vánoční prostředí. Hlavní město České republiky je domovem nejpůsobivějšího vánočního trhu v zemi...“ No ne?