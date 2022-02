U Sněmovny jsou opět odpůrci pandemického zákona, policie prostor střeží

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Odpůrců novely pandemického zákona dnes přišly ke Sněmovně, kde už den poslanci o sporné normě jednají, před 11:00 zhruba dvě desítky. Prostor před Sněmovní ulicí střeží policie a k budově Sněmovny pouští pouze po identifikaci. Protest by měl podle pořadatelů pokračovat až do chvíle do rozhodnutí Sněmovny.