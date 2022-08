Úřady práce by měly dnes začít zpracovávat žádosti o příspěvek 5000 korun na dítě

— Autor: ČTK

Úřady práce by měly dnes začít zpracovávat žádosti o příspěvek 5000 korun na dítě, peníze by měla velká část žadatelů získat do začátku září. Žádosti je možné podávat od 15. srpna. Ministerstvo práce oznámilo, že jich za první týden eviduje skoro 300.000 pro víc než 470.000 dětí.