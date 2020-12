V Brně začaly adventní trhy, punč jen z okének nebo na zahrádkách

Punč nebo svařené víno v nich zákazníci nenajdou, pro oblíbený nápoj mohou do zimních zahrádek restaurací, řekla ČTK mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Prodejní stánky nabízejí řemeslné výrobky, vánoční ozdoby, dárky nebo balené potraviny. "Jsou umístěny na tradičních i nových místech s dostatečnými rozestupy. Přístupná je také vyhlídková věž Staré radnice i podzemí. Zájemci nepřijdou ani o komentované prohlídky s profesionálním průvodcem. Adventní dílničky pro děti budou v on-line formě," popsala mluvčí Turistického informačního centra Adéla Nováková. Dodala, že všemi komunikačními kanály bude centrum apelovat na dodržování pravidel, jako je například dodržování rozestupů.

Adventní atmosféru kromě stánků dotvářejí také vánoční stromy, vyhlídkové kolo nebo dřevěný betlém. "Přistoupili jsme k rozmístění jednotlivých prodejních stánků, jejichž počet jsme výrazně snížili. Například na Zelném trhu bývalo 120 stánků, nyní jich tam je 27. Neočekáváme, že se u nich budou tvořit dlouhé fronty, jak tomu bylo zvykem u stánků s občerstvením. Letošní koncept má za cíl připravit příjemnou procházku vánočně nazdobeným městem s možností nakoupení drobností," sdělila Dobešová.

Zaměstnanci městské části budou kontrolovat, zda někdo ze stánkařů neporušuje pravidlo a nenabízí jídlo nebo pití. Pokud se ale lidé budou po trzích procházet s občerstvením z okének nebo zahrádek restaurací, zabývat se tím nebudou. "Není to v naší kompetenci. Rozvolnění vládních nařízení umožňuje otevření restaurací a dalších podniků. Těm, kteří si požádali, jsme v centru města povolili zimní restaurační zahrádky," uvedla Dobešová.

Možnost mít zimní zahrádku využily například podniky Bar, který neexistuje, 4pokoje a Slast. "Brňané o Turbomošt letos nepřijdou. Na našich zahrádkách před těmito podniky ode dneška nápoje nabízíme. Máme zapůjčené stánky od organizátorů trhů a budeme používat i stejný systém vánočních vratných kelímků. Stručně řečeno - stejný drink, stejný stánek, jiné místo ... Je potřeba zmínit obrovskou vstřícnost města, které povolilo stánky na prostoru venkovních zahrádek před podniky postavit," řekl Michael Lapčík, mluvčí skupiny Lidi z Baru, která podniky provozuje.

Z loňského adventu měla gastronomická skupina tržbu ve výši 8,5 milionu korun. "V celoročním obratu 106 milionů korun to není zanedbatelné. Pokud letos dosáhneme na desetinu, budeme moc rádi. Co se týče otevření našich barů uvnitř, pomůže nám to trochu finančně, ale hodně morálně. Už se těšíme na hosty. Naštěstí jsme nemuseli nikoho propouštět. Kolegové pracovali ve výdejních okénkách, rozváželi nebo si našli jinou práci třeba v nemocnicích nebo v lesech," doplnil Lapčík. Společnost se kvůli úsporám také přestěhovala do menších kanceláří.

V souvislosti s dnešním přechodem do třetího, mírnějšího stupně protiepidemického systému, je možné vánoční trhy organizovat s čtyřmetrovými rozestupy mezi stánky. Na místě, takzvaně na stojáka, nelze nic jíst ani pít. Konzumace alkoholu na veřejnosti už ale omezená není.

"Třetí stupeň dovoluje prodej alkoholických nápojů přes výdejní okénko či případnou konzumaci v prostoru restaurační zahrádky, takže hlídky městské policie zohlední aktuální dění a i nadále budou dohlížet na dodržování stanovených pravidel. S ohledem na to, že v době konání vánočních trhů je na některých náměstích v centru konzumace alkoholu povolena, nějaká samoúčelná represe tady není rozhodně na místě," řekla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Podle ní strážníci budou konkrétní situace vyhodnocovat v souladu s vyhláškami, ale současně zachovají rozumnou míru posouzení podle společenské škodlivosti v daném případě.