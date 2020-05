V pondělí mohou otevřít obchodní centra či zahrádky restaurací

Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Seznam povolení je na stránkách ministerstva zdravotnictví. Další uvolnění v opatřeních, jež Česko zavedlo v březnu kvůli šíření koronaviru, vláda plánuje na pondělí 25. května.

Základní hygienická pravidla zůstávají beze změny. Povinná bude ochrana nosu a úst třeba rouškou, dodržování dvoumetrových rozestupů a pravidelná osobní hygiena a dezinfekce rukou. Například v kadeřnictví a holičství, kde je kontakt se zákazníkem těsný, musí mít kadeřníci zdvojenou ochranu dýchacích cest, tedy kromě roušky také například ochranný štít. Po každém zákazníkovi musejí prostory i nástroje dezinfikovat. V obchodních centrech, která v Česku ročně navštěvuje 300 milionů lidí, budou muset nadále zůstat uzavřeny stravovací provozy. Lidé si budou moci zkoušet po dezinfekci rukou oblečení i obuv.

Muzea a galerie musejí zajistit u vstupu možnost dezinfekce rukou a vyčlenit každému návštěvníkovi alespoň deset metrů čtverečních plochy tak, aby byly zaručeny bezpečné rozestupy. V kinech a divadlech bude obsazována každá druhá řada, diváci budou sedět nejvýše dva vedle sebe a od jiných lidí je oddělí jedno volné sedadlo. Konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej zatím nebude možný. Některá muzea a galerie se otevřou až v úterý, protože pondělí je pro ně tradiční zavírací den. Provozovatelé kin většinou plánují otevírat a promítat, mnoho divadel včetně Národního divadla v Praze ale už do konce sezony hrát pro diváky nebude.

Provoz také začne v některých školách. K přípravě na přijímací zkoušky se mohou od pondělí vrátit žáci devátých tříd a maturanti. Výuka může začít také v základních jazykových školách a provoz mohou obnovit i střediska volného času. Pro skupiny až 15 žáků se mohou otevřít základní umělecké školy. Obnovení provozu se ale bude v ZUŠ lišit. Některé se budou podle Asociace ZUŠ otevírat později, nebo se zatím neotevřou a budou pokračovat jen ve výuce na dálku. Záleží na možnostech škol.

K 11. květnu skončí tak pracovní povinnost uložená studentům závěrečných ročníků zdravotnických oborů. V zařízeních, v nichž dosud pracovali, mohou zůstat jako dobrovolníci či na pracovní dohodu. Na území ČR budou také moci vstupovat s negativním testem na koronavirus občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím. Od pondělí bude zrušen zákaz mezinárodní osobní dopravy. Dopravci ale s opětovným provozováním spojů do zahraničí vyčkávají, klíčové budou především podmínky cestování do dalších sousedních států. RegioJet hodlá od středy jezdit do Drážďan a Berlína, brzy chce obnovit i spojení do Vídně. Od pondělí mohou otevřít také herny a kasina.

S plánem rozvolňování opatření souhlasili epidemiologové, za nejvíc rizikové považují otevření obchodních center. Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou. Další fáze rozvolnění připá na 25. května. Počítá se s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí a na první stupeň základních škol se budou moci vrátit žáci ve skupinách maximálně po 15.

Povinnost nosit roušku bude platit dál. Orientačně od poloviny června by ji lidé nemuseli mít při pobytu venku, povinné by zůstaly v MHD, případně dalších uzavřených prostorech. Podle Vojtěcha bude nutné zvážit nošení roušek na veřejnosti velmi pravděpodobně na podzim a v zimě s nástupem respiračních nákaz.