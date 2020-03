Ve středních Čechách bylo na koronavirus testováno devět lidí

Počet lidí v karanténě se od minulého týdne snížil, ve čtvrtek hygienici evidovali ve Středočeském kraji 100 lidí v domácí karanténě. Všichni lidé, kteří jsou v domácí izolaci, byli podle Šalamunové poučeni, jak mají dále postupovat a na koho se v případě problémů obrátit. Mluvčí podotkla, že počet testovaných lidí v karanténě se bude průběžně měnit.

Prosím, aby nikdo nepřekrucoval, co tu píšu. Tweet poukazuje na příznaky, které mohou ale nemusejí znamenat nákazu. Momentálně je mnohem pravděpodobnější, že takové příznaky způsobí chřipka. K lékaři a mezi lidi s těmito příznaky ale nechoďte a volejte o radu lékaře. https://t.co/NUXbE5t5Vs — O Šerý (@omarsery1) March 1, 2020

Středočeský kraj svolává na úterý bezpečnostní radu. "Na základě informací o postupu ústředních orgánů a dle přijatých opatření orgánů ochrany veřejného zdraví doporučí bezpečnostní rada další adekvátní kroky k zabránění vzniku epidemie, včetně možných postupů dle pandemického plánu Středočeského kraje," uvedla Helena Frintová z krajského úřadu. Kraj je podle ní připraven použít i krizová opatření.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli oznámil, že v České republice jsou první tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Všichni nakažení jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce a všichni do ČR v poslední době přicestovali z Itálie. Jde o dva Čechy a jednu Američanku.

Lidé by měli podle doporučení bezpečnostní rady státu zvážit zejména cesty do regionů severní Itálie, které jsou koronavirem nejvíce postižené, zejména do oblasti Lombardie a Benátska. Lidé, kteří se z postižených regionů Itálie vracejí, by měli sledovat svůj zdravotní stav, a v případě zjištění příznaků nemoci by měli telefonicky kontaktovat svého lékaře.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko.