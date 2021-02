Zemřel legendární televizní redaktor Otakar Černý, bylo mu 77 let

O úmrtí Otakara Černého informoval v úterý ráno na twitteru Robert Záruba. „Emeritní/navždy šéfredaktor naší redakce Otakar Černý v noci zemřel. Hodně síly rodině,“ napsal.

Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk sportovní reportáže,krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra.

Kladenský rodák pracoval v televizi od konce 60. let, původně jako externista, protože odmítl vstoupit do KSČ. V roce 1989 se stal interním členem Redakce zpravodajství, v rámci které moderoval politické diskusní pořady Debata a Co týden dal.

V roce 1998 z České televize na několik let odešel, dva roky dělal tiskového mluvčího tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Bohumilu Fišerovi. V roce 2002 se vrátil do ČT v pozici šéfredaktora sportovní redakce a zásadně se podílel na spuštění kanálu ČT sport.

