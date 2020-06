Znásilnění migrantem u Litoměřic: Žalobkyně chce vyšší trest, odvolala se

Státní zástupkyně Věra Šípalová pro server iDnes.cz odůvodnila podání odvolání tím, že požadovala pro obžalovaného vyšší trest, konkrétně tříletý. Zda se odvolá také obhajoba, zatím není jasné. Podle předsedkyně litoměřického soudu Halky Lacinové obžalovanému lhůta pro podání opravného prostředku zatím ještě neuplynula.

Obžalovaný se k činu spáchanému loni v červnu na Litoměřicku nepřiznal, podle obžaloby Abdalláh Ibráhím Diallo znásilnil dívku na poli u Lukavce. Podle soudkyně Alexandry Šetková bylo ale spolehlivě prokázáno, že se skutku dopustil, a to na základě výpovědi nezletilé a svědků. Muž trpí schizofrenií, jeho ovládací schopnosti byly podle znalců v době skutku snížené, nikoliv ale vymizelé. Okresní soud mu nařídil ústavní léčbu. Kdy Afričan nastoupí ústavní léčbu, rozhodne soud, až bude rozsudek pravomocný.

Původně žádný psychiatrický posudek žádán nebyl. Pochybnosti o duševním stavu obžalovaného vyvstaly až v důsledku jeho chování ve vazbě a u hlavního líčení.

Afričan přicestoval do ČR vlakem z Německa, kde neúspěšně žádal o azyl. Po poledni 18. června na silnici u obce Lukavec zezadu uchopil za rameno nezletilou, povalil ji do trávy, líbal ji. Přestože se dívka bránila, vykonal na ní nechráněnou soulož a při odchodu jí odcizil mobilní telefon. Dívce bylo v době činu 15 let. Muž u soudu řekl, že si na čin nepamatuje, neví, zda měl s dívkou pohlavní styk.