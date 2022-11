Zlínská nemocnice propustí poslední pacientku zraněnou v tlačenici na diskotéce

V noci ze soboty 29. října na neděli 30. října utrpělo v tlačenici na schodišti, které vede do hudebního klubu, zranění osm lidí. V nemocnici skončilo pět z nich, všichni pacienti byli nezletilí.

"Stav pacientky se natolik zlepšil, že byla přeložena na standardní pokoj a dnes bude propuštěna do domácí péče," uvedla Lipovská. Jde o pacientku, která byla v nejtěžším stavu, její stav se však minulý týden zlepšil a už nebyla v ohrožení života. Minulé pondělí byli dva pacienti propuštěni do domácí péče, ve středu další dva. Policie vzhledem k jejich věku nesdělovala další podrobnosti.

Policie minulý týden uvedla, že prověřování neštěstí zabere zřejmě několik měsíců, a to vzhledem k velkému množství svědků a souvisejícím úkonům trestního řízení. Policisté pravděpodobně přizvou také znalce, který vyhodnotí bezpečnostní parametry prostor diskotéky a únikových tras.

V souvislosti s dosud zjištěnými informacemi přicházejí podle policie v úvahu dvě trestněprávní kvalifikace případu. Nejen těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které hrozí viníkovi až čtyři roky vězení, ale také obecné ohrožení z nedbalosti. "V případě odsouzení potom hrozí pachateli až osmiletý trest odnětí svobody," uvedla dříve policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Podle zjištění policistů nastala na schodišti před vstupem na diskotéku tlačenice vzhledem k vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven. To vedlo k následné panice a zranění osmi lidí ve věku od 15 do 20 let.