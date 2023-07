Změny v důchodech: Na řadě je Senát. Se stížností k ÚS se zatím vyčkává

Senátoři se k patnácté schůzi v probíhajícím funkčním období sejdou tuto středu v 10 hodin, novela zákona o důchodovém pojištění ale zatím na jejím programu není. Horní parlamentní komora má řešit například žádosti prezidenta Petra Pavla o vyslovení souhlasu s kandidáty na ústavní soudce či návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Poslanecká sněmovna schválila sporné změny v důchodech ve středu, kdy vládní koalice pevně stanovila čas hlasování na 12:30. Opozici se tento postup nelíbil. V momentu hlasování se totiž ještě hlásilo o slovo přes 30 poslanců. Pro schválení bylo 86 ze 155 přítomných, k zástupcům vládních stran se přidal nezařazený Ivo Vondrák (ex ANO). Proti hlasovali všichni členové opozice, bylo jich 69.

Co se týká Parlamentem projednávaných změn v důchodech, podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí mají zůstat pravidelné valorizace, ty mimořádné by však nahradil dočasný příspěvek. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má zmenšit rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. "Chci zdůraznit, že nadále budeme v době extrémní inflace důchodcům pomáhat se zvýšenými náklady," řekl v květnu.

Příspěvek bude odvozen od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen, zároveň se zvýší procentní výměra důchodů o dalších 30 % růstu cen. Zvýšení bude trvalé a zohlední se při řádné valorizaci. "Důchody budou stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. Na tom se nic nemění. Toto navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu," vysvětlil ministr.

Počítá se také se změnami v podmínkých předčasných důchodů. Nově má být možné do něj odejít nejprve tři roky před dosažením důchodového věku, a to pod podmínkou získání doby pojištění 40 let. Zvýšit se má také intenzita krácení procentní výměry.