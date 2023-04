Banky vypovídají bankovní účty firmám, které se zabývají kryptoměnami

Asociace se podle Vinopala opakovaně pokoušela na formální úrovni vyvolat jednání se všemi bankami v ČR, avšak bez výsledku. "Aktuálně je v jednání společný postup členů ČKMA vůči bankám, které svým přístupem poškozují celý kryptoměnový trh," uvedl. Všichni členové asociace podle Vinopala přitom splňují povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz (takzvaný AML zákon).

"Jde v podstatě o obdobné mechanismy jako mají banky. Plnění zákona kontroluje Finanční analytický úřad, se kterým kryptoměnové firmy aktivně spolupracují. Díky tomu jsou naši členové schopni efektivně bránit případným podvodům na svých platformách, čímž chrání své uživatele a jejich peníze. Případné 'vyhnání' českých firem tuto záchrannou síť odstraní, což nepřímo přispěje k negativním dopadům na české klienty," řekl Vinopal.

České kryptoměnové směnárny a burzy se nyní soustředí především na to, aby jejich klienti tuto změnu nepocítili. "Samotných kryptoměn, které vlastní uživatelé, se uzavření bankovních účtů nijak nedotkne. Jejich korunové zůstatky budou převedeny k jiné instituci," poznamenal Vinopal.

Upozornil, že o nemalé peníze přijde stát. Podle studie zpracované ekonomem Trinity Bank Lukášem Kovandou a jeho týmem, případným odchodem celého kryptoprůmyslu do zahraničí by mohlo HDP ČR běhen dalších deseti let ztratit 256 až 362 miliard korun a potenciál v podobě zhruba více než 53.000 vytvořených pracovních míst.

Hlavní společnosti v oboru vykázaly za loňský rok obrat 53 miliard korun. Podle aktuálních dat je v ČR okolo 400.000 držitelů kryptoměn. Studie uvádí, že tento počet může v horizontu deseti let narůst téměř na osminásobek.