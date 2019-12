Cena nejvýhodnější stravenky příští rok vzroste na 131 korun

Při optimální hodnotě stravovacího kuponu si může zaměstnavatel odečíst na daních nejvyšší sumu. Zaměstnanec zároveň dostane nejvyšší hodnotu stravenky s nejnižším doplatkem. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu Čechů.

Nejvýhodnější hodnota stravenky se odvozuje od hodnoty stravného na pracovních cestách, která byla pro příští rok stanovena na 103 korun za den. Výše odečitatelné položky se pak vypočítává jako 70 procent z hodnoty stravného na pracovních cestách. Podle zákona může zaměstnavatel uhradit pracovníkovi maximálně 55 procent z ceny jedné stravenky.

"Zaměstnancům se stravenka vyplatí víc než příspěvek ke mzdě, který by musel být zdaněn," uvedl marketingový manažer pro stravenky ze společnosti Sodexo Benefity Jan Matoušek.

Ministerstvo financí ovšem od roku 2021 chystá zavedení tzv. stravenkového paušálu, který by byl alternativou stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by podle MF mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

S návrhem MF nesouhlasí například odboráři nebo například Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Naopak po změně současného systému podle ministerstva už dlouho volají provozovatelé hospod a restaurací, kteří platí na úkor své marže provize stravenkářským společnostem. Návrh MF má také podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace českého tradičního obchodu.