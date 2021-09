Česko si v žebříčku nejsvobodnějších ekonomik světa pohoršilo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika je 27. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Loni bylo Česko podle revidovaného žebříčku na 24. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém dnes ČTK v tiskové zprávě informoval Liberální institut. Nejsvobodnější zemí světa je nadále podle žebříčku Hongkong, naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela.