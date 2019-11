Vyplývá to z vyjádření guvernéra České národní banky na dnešní konferenci věnované pojistnému trhu."I když je trh zdravý, tak i jemu se nevyhýbají rizika. Velmi aktuální jsou změny ve zdanění technických rezerv. To je ale jeden z mnoha tlaků, kterým je trh vstaven. Dalším je dlouhodobý tlak na odvádění dividend mateřským společnostem. To může být i důsledkem prostředí záporných úrokových sazeb v eurozóně," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Poslanecká sněmovna na počátku listopadu schválila v rámci zvýšení daní u tabáku a alkoholu i zdanění části technických rezerv pojišťoven. Navíc podle návrhu rezervy budou nově daňově uznatelné jen v menší míře než dosud. Pojišťovny místo daně navrhly investovat deset miliard korun do dostupného bydlení a sociálních služeb. Zdanění rezerv přitom patřilo mezi nejvíc kritizované části vládní předlohy. Očekává se, že Senát předlohu vrátí zpět Sněmovně.

"Politika se pro nás stává nepředvídatelným rizikem díky zdanění rezerv pojišťoven," uvedl dnes výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Dodal, že je to podle něj "hořká zkušenost".

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký dříve uvedl, že zdanění technických rezerv bude mít na trh jednorázový vliv a stabilitu pojistného tru neohrozí. Nicméně ČNB navrhovala při projednávání zákona, aby se zdanění technických rezerv rozložilo do více let. Technické rezervy pojišťoven jsou peníze klientů, které jsou připraveny pro výplatu budoucích škod.

Rusnok dále upozornil, že většina pojišťoven má zavedený systém indikátorů na odhalení případných problémů. "Bohužel je však tento systém zaveden jen povrchně a formálně. A v řadě případů nedošlo k promítnutí do každodenního fungování pojišťovny," uvedl. Dodal, že pojišťovnám chybí často kritický náhled na jejich rizikový profil.

Český pojistný trh letos zrychlil růst na téměř šest procent, pojišťovny vybraly za tři čtvrtletí na pojistném téměř 102,9 miliardy korun, což je meziročně o 5,6 procenta více. Loni trh vzrostl o 4,8 procenta na 129,3 miliardy Kč.