ČR je zemí nejvíce zasaženou přerušením dodavatelských řetězců

Význam dodavatelských řetězců pro malou velmi otevřenou ekonomiku, jejíž firmy jsou většinou uprostřed výrobních řetězců, je podle něj zásadní. "Jsme ti nejzranitelnější," dodal.

Marek připomněl analýzu Mezinárodního měnového fondu k dopadu nefungování dodavatelských řetězců na HDP. U Česka je tento dopad zdaleka nejvyšší a činí čtyři procentní body výkonu ekonomiky. Český HDP loni vzrostl o 3,3 procenta. "Kdyby svět fungoval jako dřív, česká ekonomika by rostla o více než sedm procent a dohnala by celou covidovou ztrátu z předchozího roku," uvedl Marek.

Situace se ale podle něj nelepší ani v letošním roce."Není to tak, že by jeden problém skončil a druhý začal. První neskončil a druhý se přidal," poznamenal s poukazem na pandemii a válku na Ukrajině. Zejména v Asii dělají podle něj rozsáhlé lockdowny velké problémy, a to i v ekonomice.

Nejde jen o nedostatek polovodičových čipů, které v loňském roce brzdily automobilový průmysl, upozornil. Problém se rozšířil do dalších odvětví a prohloubil se válkou na Ukrajině. Vedle lockdownů v Asii a války na Ukrajině jde o o nedostatečné kapacity v námořní dopravě. "Česko společně s Maďarskem je opět postiženo nejvíce," podotkl.