Firmy v Česku vyrobily miliony litrů dezinfekce Anti-COVID, může se prodávat od 11. září

Čepro patřilo mezi české firmy, které začaly vyrábět dezinfekční prostředky na ruce kvůli jejich nedostatku na trhu při šíření koronaviru. "Směs jsme na trh dodávali na úrovni vstupních cen, bez marže," uvedl Roll. Dezinfekce Anti-COVID se může prodávat do 11. září.

Akciová společnost Čepro zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropných produktů, zabývá se také ochranou zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil. Dezinfekci začala firma podle Rolla vyrábět nad rámec svého obchodního zaměření, denní produkce mohla být až 90.000 litrů.

"Výrobu jsme vnímali jako naši nezištnou pomoc nutnou pro zajištění fungování státu, vyplývající z naší stabilizační role," uvedl Roll.

S výrobou směsi Anti-COVID firma Čepro začala 19. března, její dodávky zahájila o den později. "Výrobu a prodej dezinfekce se nám podvedlo zprovoznit během pouhého týdne od zadání," uvedl Roll. U skladu ve Šlapanově podle tehdejších informací podniku čekali zájemci o dezinfekci v prvních dnech ve frontě. Anti-COVID přestalo Čepro dělat 21. dubna, distribuci ukončilo 12. května. Jinde než ve Šlapanově podle Rolla podnik tuto výrobu neměl.

Společnost DF Partner z Neubuzi na Zlínsku vyrobila přes tři miliony litrů dezinfekce Anti-COVID. Vyrobila tak jednu třetinu z celkové produkce Anti-COVIDu v Česku, řekl dnes ČTK marketingový ředitel DF Partner Tomáš Skopový. DF Partner dodává na trh autochemii a autokosmetiku značky Sheron, firma má kolem 200 stálých zaměstnanců.

Dezinfekce na ruce s označením Anti-COVID vyrobená podle receptury doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se může prodávat do 11. září. Produkt začalo v Česku na jaře vyrábět kvůli nedostatku dezinfekčních prostředků v souvislosti s pandemií koronaviru několik firem, a to od poloviny března do konce dubna. Výrobu umožnila výjimka ministerstva zdravotnictví. Původní termín ukončení prodeje pod označením Anti-COVID se několikrát prodloužil až na maximální možnou délku 180 dní, kterou umožňuje evropská legislativa.

"Výrobu dezinfekce jsme začali v době, kdy jí byl na trhu značný nedostatek - takže zájem o ni byl enormní. Nejprve jsme se snažili vykrýt potřeby státu a dalších institucí jako byly nemocnice, města a obce. Naším hlavním cílem byla pomoc státu a všem spoluobčanům. Až následně jsme se zaměřili na naše tradiční prodejní kanály typu čerpací stanice, hyper/supermarkety a jiné," uvedl Skopový. Firma také dodala zdarma dezinfekci do domovů pro seniory.

"To, že jsme dokázali během několika málo dnů přestavět celý náš výrobní program a soustředit se na výrobu dezinfekce, nám pomohlo překonat období ´nouzového stavu´, kdy celá republika méně cestovala. Lidé trávili v autech a na cestách mnohem méně času než obvykle. DF Partner je výrobce autokosmetiky a autochemie. Jsme tak silně spojeni právě s automobilovým odvětvím a cestováním. Pokles poptávky po našem standardním sortimentu jsme v době nouzového stavu určitě pocítili," uvedl Skopový.

Ke standardnímu výrobnímu programu se firma vrátila již před několika měsíci. "V portfoliu nám dezinfekce ale zůstala. Snažíme se dál tuto výrobkovou kategorii rozvíjet. V nabídce máme nově kromě klasického roztoku i dezinfekční gel a pracujeme na dalších několika položkách dezinfekce pro gastronomie, povrchy a tak dále, které chceme v nejbližších dnech zařadit do portfolia," uvedl Skopový.

Anti-COVID vyráběla také zlínská Univerzita Tomáše Bati, vyprodukovala ho přes 46.000 litrů. "Majoritně od nás odebíral Zlínský kraj, dále pak město Zlín, menší města a obce Zlínského kraje. Následují sociální zařízení, domovy pro seniory, školy, také v malé míře soukromá sféra," řekla ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.