O výprodeje byl největší zájem hned po Vánocích, další nápor prodejci čekají

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V povánočních výprodejích Češi podle prodejců zatím nejvíce nakupovali hned po vánočních svátcích. Další nápor, který by mohl první vlnu zájmu překonat, obchodníci čekají v prvních dvou lednových týdnech. Lidé nejčastěji kupují televizory, mobilní telefony, malé domácí spotřebiče, poptávka je také po oblečení nebo obuvi. Výprodeje pokračují minimálně do poloviny ledna. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.