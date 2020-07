ODS chce letos osvobodit živnostníky a umělce od daně z příjmů

Stát by měl podle návrhu osvobodit od daně z příjmů fyzických osob "příjmy ze samostatné činnosti". Osvobození by se tak týkalo peněžních i nepeněžních příjmů z živnostenského podnikání, zemědělské výroby nebo lesního a vodního hospodářství. Vztahovalo by se také na příjmy spisovatelů, herců, hudebníků, znalců, tlumočníků nebo psychoterapeutů, ale i makléřů, daňových poradců, advokátů, soudních exekutorů či konkursních správců.

Odhadovaný celkový výpadek daně z příjmu ze samostatné činnosti 7,5 miliardy korun by se podle ODS dotkl i měst a obcí, které by přišly až o 1,77 miliardy korun. Krajské rozpočty by pak měly příjmy sníženy 0,67 miliardy korun. Využití těchto peněz na obnovu obnovu činnosti živnostníků by ale mělo podle ODS "pozitivní dopad na českou ekonomiku jako celek, stejně jako na výběr dalších daní".

Občanští demokraté navrhují, aby Sněmovna jejich návrh schvalovala zrychleně už v prvním kole projednávání. V opačném případě by se mohlo stát, že dolní komora nestihne návrh projednat ani do konce svého funkčního období v příštím roce.

Ve Sněmovně je nyní návrh zákona, podle něhož živnostníci s ročním příjmem do 800.000 korun by mohli od 1. ledna příštího roku platit jednu paušální daň. Využití této daně bude dobrovolné. Pro příští rok by mohla daň činit 5740 korun měsíčně. Složena by měla být z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že ministerstvo původně navrhovalo limit příjmů až milion, protože to je hranice povinné registrace k placení daně z přidané hodnoty. Musela však ustoupit koaličním sociálním demokratům, kteří chtěli částku nižší, takže 800.000 korun je kompromis.